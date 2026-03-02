Скандал з льодяними сходами в центрі Києва: іноземні туристи ледь вижили

У Києві сходи перетворилися на екстремальний атракціон / © aillarionov.livejournal.com

У Києві сходи до пам’ятника Магдебурзькому праву перетворилися на справжній екстремальний атракціон. У Мережі публікують відео, як група туристів з Франції намагалася піднятися вгору сходами до «скляного» пішохідного мосту на Володимирському узвозі.

Через суцільне обледеніння сходинки, які тривалий час ніхто не чистив від снігу й льоду, перетворилися на суцільну ковзанку. Туристи піднімалися вгору, тримаючись за перила сходів і ризикуючи скалічитися. Разом з десятком іноземців був собака, який теж ледь піднімався вгору. Ймовірно, що всі учасники надовго запам’ятають цей підйом.

У Мережі по-різному відреагували на відео. Хтось писав, що таким чином французи відчули всі принади української зими та життя у неприбраному від снігу Києві.

А хтось зауважував: «Навіщо туристи туди поперлися?». Мовляв, ці сходи ніхто ніколи не чистить, а влітку їх ще й брудом зі схилів заливає.

ТСН.ua поцікавився у Департаменті територіального контролю міста Києва, чому балансоутримувач сходів не подбав про їх очищення від льоду і, власне, інспектори вчасно не відреагували на таке порушення?

Нам повідомили, що інспектори вже винесли припис Київському науково-методичному центру, після чого працівники оперативно обробили сходи до пам’ятника Магдебурзькому праву протиожеледними матеріалами.

«Нагадую, навіть коли сніг тане, крига стає особливо слизькою і небезпечною. Балансоутримувачі зобов’язані своєчасно ліквідовувати ожеледицю фракційним способом із застосуванням чистого піску без солі та не допускати скидання снігу на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та до водойм», — розповів ТСН.ua Костянтин Чірін, заступник директора Департаменту територіального контролю міста Києва, начальник управління (інспекції) контролю за благоустроєм.

Тож після розголосу пригод французів на слизьких сходах у самому центрі Києва ситуацію виправили. Але кияни стверджують, що таких «непрохідних» місць у столиці ще доволі багато.

В інспекції з благоустрою кажуть, що здійснюють щоденний контроль і в разі порушень вживають заходів реагування.

Нагадаємо, раніше посеред Дніпра в Києві помітили людину на кризі.