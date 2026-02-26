ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
223
1 хв

У Києві чоловік отримав 5 років тюрми за шматок свинини: чому такий суворий вирок

У Києві чоловіка посадили у тюрму за вкрадені 13 кг свинини з супермаркету.

Дмитро Гулійчук
Найдорожчий шашлик у житті: киянин проведе 5 років за ґратами через крадіжку м'яса

Найдорожчий шашлик у житті: киянин проведе 5 років за ґратами через крадіжку м'яса / © unsplash.com

У Києві чоловік поцупив у супермаркеті чималий шматок свинини розмірок 13 кг і тепер сяде за це до в’язниці

Про це йдеться у вироку Оболонського районного суду м. Києва.

Зазначається, що чоловік у гіпермаркеті «Епіцентр», перебуваючи у відділі продажу м`яса попросив у працівника магазину ошийок свиний, вагою 13,44 кг. Ціна такого шматка становить 4 244 грн.

М’ясо працівник магазину поклав до рюкзаку обвинуваченого. Проте, замість того, щоб розрахуватися, чоловік спокійно пройшов лінію кас, але був зупинений охоронцями.

Зловмисника було визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України (замах на крадіжку, вчинену у великих розмірах або в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Чому такий суворий вирок

У суді пояснили, що підсудний уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності і має декілька «ходок». Зокрема, він сидів у в’язниці з 1997 до 2000 р., з 2003 до 2004, з 2007 до 2012, у 2016-му, з 2020 до 2023 р.

Тому суд заявив, що нема підстав для застосування статей 69 чи 75 КК України щодо призначення більш м’якого покарання або звільнення від відбування ув’язнення з випробуванням.

Нагадаємо, що 20-річний хакер викрав з рахунків українців понад чверть мільйона гривень.

