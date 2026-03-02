- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеси Євгенія і Беатріс не зможуть відвідувати королівські кінні перегони: в чому причина
Сестри Йоркські опинилися під пильною увагою через зв’язки своїх батьків із засудженим за сексуальні злочини злочинцем Джеффрі Епштейном.
Стало відомо, що принцесам Беатріс та Євгенії заборонено відвідувати перегони Royal Ascot цього року через побоювання, пов’язані зі стосунками їхніх батьків із Джеффрі Епштейном.
Як повідомляє Daily Mail, сестри Йоркські не приєднаються до королівської родини на щорічних кінних перегонах у червні.
«Я поговорив зі своєю подругою, яка працює в Аскоті, і вона сказала, що дівчатам повідомили, що вони не зможуть бути там цього року», — розповіло журналістам видання обізнане джерело. «Беатріс пережила це найважче. Все це стало для неї повною несподіванкою», — додав він.
Букінгемський палац, як і королівська сім’ї не коментують ситуацію, а чи справді принцеси не отримають цьогорічного запрошення на захід, який вони обоє так люблять, покаже лише час.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеси Беатріс та Євгенія мають справу з тиском з боку преси, після того, як їхнє життя перекинулося з ніг на голову через скандальні зв’язки їхніх батьків.