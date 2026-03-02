Принцеси Євгенія і Беатріс не зможуть відвідувати королівські кінні перегони: в чому причина

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Associated Press

Стало відомо, що принцесам Беатріс та Євгенії заборонено відвідувати перегони Royal Ascot цього року через побоювання, пов’язані зі стосунками їхніх батьків із Джеффрі Епштейном.

Як повідомляє Daily Mail, сестри Йоркські не приєднаються до королівської родини на щорічних кінних перегонах у червні.

Королева Єлизавета, експринц Ендрю та його доньки Євгенія і Беатріс на кінних перегонах в Аскоті / © Associated Press

«Я поговорив зі своєю подругою, яка працює в Аскоті, і вона сказала, що дівчатам повідомили, що вони не зможуть бути там цього року», — розповіло журналістам видання обізнане джерело. «Беатріс пережила це найважче. Все це стало для неї повною несподіванкою», — додав він.

Букінгемський палац, як і королівська сім’ї не коментують ситуацію, а чи справді принцеси не отримають цьогорічного запрошення на захід, який вони обоє так люблять, покаже лише час.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеси Беатріс та Євгенія мають справу з тиском з боку преси, після того, як їхнє життя перекинулося з ніг на голову через скандальні зв’язки їхніх батьків.