Світло проти хандри: як світлотерапія допомагає пережити сезонний спад настрою

Світло проти хандри / © Associated Press

У такі періоди багато людей стикаються з сезонними змінами настрою, офіційно відомими як сезонний афективний розлад. Видання Cleveland Clinic пояснило, що це стан, за якого організм отримує мало природного світла, а це збиває внутрішній годинник та впливає на гормони, які відповідають за емоційний баланс і здоровий сон.

Але є технологія, яка допомагає компенсувати дефіцит сонця і вона набирає популярності в усьому світі.

Світлотерапія

Світлотерапія або фототерапія — це метод, у якому використовують спеціальні лампи або світлові панелі, які імітують природне денне світло. Вона компенсує брак сонця та допомагає організму повернути природний ритм, зокрема впливає на:

рівень енергії

стабільність настрою

якість сну

концентрацію

Пристрій для процедури називають лайтбокс — компактна лампа з широкою світловою панеллю. Важливий параметр — яскравість від 2500 до 10 000 люксів. Такі лампи не мають нічого спільного з косметологічними синіми або червоними LED-лампами — це зовсім інший тип світла, максимально близький до природного денного.

Користь світлотерапії

Покращує настрій. Регулярне використання лампи значно зменшує прояви сезонного спаду настрою.

Підсилює ефект інших методів підтримки. Світлотерапія може працювати у комплексі з психотерапією, фізичною активністю та іншими здоровими звичками.

Допомагає стабілізувати сон. Світло впливає на мелатонін — гормон, який регулює цикли сну. Тож для людей, у яких збивається ритм, світлотерапія може бути корисною.

Головне — регулярність. Одного сеансу замало, ефект тримається за умови щоденного застосування.

Правильне використання світлової лампи

20–30 хв на день. Більшість людей відчувають покращення саме за такого розкладу.

Вранці — найкращий час. Ранкове світло найприродніше для організму. Ввечері лампу використовувати не рекомендують, адже це може збити цикл сну.

На відстані 40–60 см від обличчя. Лампа має стояти збоку, а не просто перед очима.

Не треба дивитися на світло. Воно працює як фонове — достатньо, щоб світло потрапляло у поле периферійного зору.

Займайтеся своїми справами. Пийте чай, робіть домашнє завдання, снідайте, працюйте за ноутбуком — лампа просто світить поруч.

Передозування світлом

Перед початком світлотерапії варто обговорити це з лікарем — особливо якщо:

є проблеми із зором

приймаєте певні ліки

є підвищена чутливість до світла

є інші медичні особливості

Світлотерапія вважається безпечною, але іноді можуть виникати:

втома очей

дискомфорт

легкий головний біль

Якщо щось турбує, слід припинити використання та звернутися до спеціаліста.

Світлотерапія — не про «швидкі рішення», а про турботу про себе. Це не чарівна пігулка та не заміна іншим способам підтримувати добре самопочуття. Але це один із найпростіших способів допомогти організму відчути більше світла.

Лампа компактна, легко вписується у ранкову рутину та головне — вона не претендує на заміну корисних звичок, спілкування, відпочинку, фізичної активності та підтримки від близьких.