Рунічний гороскоп на 2–8 березня 2026 року: Тельцям — фінансовий шанс, Водоліям — новий старт

Руни / © ТСН

Реклама

Перший повноцінний тиждень березня часто визначає темп місяця. Руничні символи цього періоду говорять про активність, перегляд фінансових стратегій і готовність діяти сміливіше. Це гарний час для робочих ініціатив, уточнення домовленостей і початку нових напрямів. Виграють ті, хто не відкладає важливе.

Загальна енергія тижня — руна Тейваз

Руна Тейваз символізує рішучість і прямоту. Тиждень вимагатиме чіткої позиції та готовності брати відповідальність за рішення. Поступовість залишиться важливою, але без активності результату не буде.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — руна Уруз

Енергії вистачить для старту важливого проєкту або справи.

Телець — руна Феху

Фінансовий шанс може з’явитися несподівано — важливо діяти практично.

Близнята — руна Ансуз

Інформація або переговори стануть ключовими для успіху.

Рак — руна Беркана

Потрібно берегти ресурс і не брати на себе зайвого.

Реклама

Лев — руна Соулу

Ініціатива приверне увагу й допоможе зміцнити позиції.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей стане вирішальною у фінансових питаннях.

Терези — руна Гебо

Співпраця і підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Хагалаз

Можлива різка зміна планів, але вона відкриє нові можливості.

Реклама

Стрілець — руна Райдо

Новий напрям або поїздка можуть вплинути на майбутні рішення.

Козоріг — руна Отал

Практичність і досвід допоможуть зміцнити стабільність.

Водолій — руна Дагаз

Новий старт або несподівана можливість можуть змінити ситуацію.

Риби — руна Лагуз

Спокійна стратегія дозволить уникнути помилок.

Реклама

Тиждень 2–8 березня 2026 року за рунами стане періодом активних рішень. Саме сміливість у поєднанні з розрахунком принесе результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.