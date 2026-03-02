ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 2–8 березня 2026 року: Тельцям — фінансовий шанс, Водоліям — новий старт

Тиждень 2–8 березня 2026 року за рунами стане періодом рішень і змін, які можуть задати тон на весь початок весни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Перший повноцінний тиждень березня часто визначає темп місяця. Руничні символи цього періоду говорять про активність, перегляд фінансових стратегій і готовність діяти сміливіше. Це гарний час для робочих ініціатив, уточнення домовленостей і початку нових напрямів. Виграють ті, хто не відкладає важливе.

Загальна енергія тижня — руна Тейваз

Руна Тейваз символізує рішучість і прямоту. Тиждень вимагатиме чіткої позиції та готовності брати відповідальність за рішення. Поступовість залишиться важливою, але без активності результату не буде.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — руна Уруз

Енергії вистачить для старту важливого проєкту або справи.

Телець — руна Феху

Фінансовий шанс може з’явитися несподівано — важливо діяти практично.

Близнята — руна Ансуз

Інформація або переговори стануть ключовими для успіху.

Рак — руна Беркана

Потрібно берегти ресурс і не брати на себе зайвого.

Лев — руна Соулу

Ініціатива приверне увагу й допоможе зміцнити позиції.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей стане вирішальною у фінансових питаннях.

Терези — руна Гебо

Співпраця і підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Хагалаз

Можлива різка зміна планів, але вона відкриє нові можливості.

Стрілець — руна Райдо

Новий напрям або поїздка можуть вплинути на майбутні рішення.

Козоріг — руна Отал

Практичність і досвід допоможуть зміцнити стабільність.

Водолій — руна Дагаз

Новий старт або несподівана можливість можуть змінити ситуацію.

Риби — руна Лагуз

Спокійна стратегія дозволить уникнути помилок.

Тиждень 2–8 березня 2026 року за рунами стане періодом активних рішень. Саме сміливість у поєднанні з розрахунком принесе результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie