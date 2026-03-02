Чи буде Україна допомагати країнам Перської затоки у боротьбі з Іраном: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Країни Близького Сходу поки не зверталися напряму до України з проханням допомогти у протидії іранським дронам або за якоюсь іншою допомогою, в тому числі за зброєю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами під час Іфтару в Києві, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

«До нас напряму лідери Близького Сходу, різних країн, поки що не зверталися. Я з лідерами про це не говорив. Тому на запит дуже складно відреагувати, якщо його не було фактично. Багато різних меседжів, на різного рівня є контакти, але запита прямого не було», — визнав Зеленський.

Він пояснив, що «Шахеди», які збивають зараз над країнами Перської затоки — це такі самі «Шахеди», які тероризують українців. А Україна має великий досвід у боротьбі з такими засобами.

«Зараз всі бачать, що навіть при такій кількості ППО, яка є на Близькому Сході, ви бачите, що „шахеди“ долітають. Долітають, тому що велика кількість. І ракети і „шахеди“. Це в принципі ті самі „шахеди“, які долітають до нас», — зазначив глава держави.

Зеленський фактично визнав ту інформацію, що публікувала Bloomberg — що він запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, аби Кремль погодився на перемир’я.

«Близький Схід має тісні економічні відносини, стосунки з Російською Федерацією. І мають вплив. Якщо вони дадуть сигнал Росії щодо припинення вогню, наприклад, на якийсь час, місяць-два місяці. Ми можемо тоді відправити, захистити цивільне населення, відправити наших фахівців», — каже Зеленський.

Також він нагадав, що Україна має 100-річну угоду про безпеку з Британією. І якби удари загрожували безпосередньо Британії, то Україна безумовна стала б на допомогу британцям.

«А так, якщо до нас будуть звертатися партнери, вони можуть прийти до нас, ми готові навчатися. Щодо обміну зброю, у нас є до цього інтерес, у нас є свої можливості, які ми виробляємо, і є дефіцит. І у країн Близького Сходу є можливість цей дефіцит заповнити», — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський у розмові з Bloomberg заявив, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.

Також ми писали, чим конфлікт на Близькому Сході вигідний Росії і які є загрози для України.