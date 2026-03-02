Зеленський розкрив деталі наступних мирних переговорів з Росією та США

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Україна готується до проведення мирних переговорів з Росією і США щодо війни та обмінів полоненими, які попередньо заплановані на 5–9 березня. Попри початкову пропозицію США зустрітися в Абу-Дабі Київ розглядає альтернативні локації, зокрема Туреччину та Швейцарію.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам під час іфтару в Києві, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

За його словами, часові рамки зустрічі залишаються незмінними, проте місце проведення може бути скориговане залежно від поточної ситуації.

Де проведуть наступні мирні переговори

Президент підкреслив, що початковий план передбачав перемовини в Об’єднаних Арабських Еміратах за ініціативи американської сторони.

«Ми готові зустрічатися у Швейцарії, ми готові зустрічатися, до речі, в Туреччині. І Туреччина, і Швейцарія були тими майданчиками, так само, як і Емірати. Тому ми готові зустрічатися. Тут подивимося, який може бути прогрес», — зазначив він.

Одним із пріоритетних питань порядку денного президент назвав обмін полоненими. Він висловив сподівання, що через виклики на Близькому Сході цей процес вдасться реалізувати навіть раніше запланованої зустрічі.

Вплив війни на економіку та геополітику

Коментуючи вплив бойових дій на світові процеси, Зеленський зауважив, що на полі бою ситуація залишається стабільною. Проте існують ризики для системи ППО в разі затяжного конфлікту. Також він акцентував увагу на економічному аспекті, зокрема на зростанні вартості енергоносіїв.

«На нафту впливає? Так, ми бачили ціни. Збільшення ціни ну точно нам не в плюс. Росія може на цьому більше заробити. А що стосується, як війна впливає на геополітичному, то Росія все програла в геополітичному плані», — підсумував президент.

Наразі українська сторона очікує остаточного підтвердження дати та місця проведення зустрічі.

Мирні переговори України та Росії — останні новини

Нагадаємо, попри загострення на Близькому Сході та безпекові ризики сторони шукають альтернативні майданчики для зустрічі та продовжують дипломатичні контакти.

Президент України Володимир Зеленський закликав не використовувати залякування під час мирних переговорів. Він розповів, як діятиме Київ у разі демаршу Москви.

Раніше повідомлялося, що РФ може залишити мирні переговори, якщо Україна не передасть Донбас. Результати зустрічей наступного тижня стануть критичними.