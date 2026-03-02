- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи можна вийти з ТЦК, коли нема відстрочки: юрист пояснив
Юрист пояснив, від чого залежить мобілізація під час візиту до ТЦК.
Серед військовозобов’язаних побутує думка, що потрапляння до ТЦК без документів про відстрочку автоматично означає негайну мобілізацію.
Чи так це насправді, розповів адвокат Ярослав Хлівний, передає «РБК-Україна».
Юрист визнає, що дійсно, у багатьох випадках чоловіки, що потрапляли до ТЦК без відстрочки, були мобілізовані. Проте на його практиці траплялися і протилежні випадки. Зокрема, це відбувалось із особами, які перебувають в розшуку чи мають відмову у наданні відстрочки.
«Прибувши до установи (ТЦК — Ред.), ми були здивовані на рівні юридичного відділу: там виявили „розшук“, оголошений центром комплектування з іншої області ще рік тому. Зазначене дещо ускладнило спілкування та посіяло сумнів в очах працівників щодо наших намірів. За годину перемовин питання завершилось, і ми спокійно поїхали далі по справах клієнта», — розповідає Ярослав Хлівний.
Також юрист розповів про випадок, коли патруль затримав чоловіка, який не перебував в розшуку. Його доставили до ТЦК.
«Підстав для відстрочки не було, але наша справа була в судовому провадженні, і нам потрібно були ще десь два-три місяці часу. Людину відпустили і дали можливість завершити справи. Справу виграли і обіцянки ми свої виконали», — підсумував адвокат.
Мобілізація 2026: останні новини
Раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву про мобілізацію в Україні і назвав умову відмови від мобілізації.
Також глава держави розкрив цифри, скільки людей Україна і Росія мобілізують щомісяця.
Своєю чергою керівник ОП Буданов пояснив, чому питання мобілізації неможливо вирішити під час війни.
Що зміниться у мобілізації від 1 березня, читайте у цій статті.