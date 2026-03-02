Чи можна вийти з ТЦК, коли нема відстрочки: юрист пояснив

Мобілізація 2026 / © ТСН.ua

Серед військовозобов’язаних побутує думка, що потрапляння до ТЦК без документів про відстрочку автоматично означає негайну мобілізацію.

Чи так це насправді, розповів адвокат Ярослав Хлівний, передає «РБК-Україна».

Юрист визнає, що дійсно, у багатьох випадках чоловіки, що потрапляли до ТЦК без відстрочки, були мобілізовані. Проте на його практиці траплялися і протилежні випадки. Зокрема, це відбувалось із особами, які перебувають в розшуку чи мають відмову у наданні відстрочки.

«Прибувши до установи (ТЦК — Ред.), ми були здивовані на рівні юридичного відділу: там виявили „розшук“, оголошений центром комплектування з іншої області ще рік тому. Зазначене дещо ускладнило спілкування та посіяло сумнів в очах працівників щодо наших намірів. За годину перемовин питання завершилось, і ми спокійно поїхали далі по справах клієнта», — розповідає Ярослав Хлівний.

Також юрист розповів про випадок, коли патруль затримав чоловіка, який не перебував в розшуку. Його доставили до ТЦК.

«Підстав для відстрочки не було, але наша справа була в судовому провадженні, і нам потрібно були ще десь два-три місяці часу. Людину відпустили і дали можливість завершити справи. Справу виграли і обіцянки ми свої виконали», — підсумував адвокат.

