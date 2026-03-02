- Дата публікації
У "Резерв+" розширили перелік онлайн-відстрочок: хто може оформити без візиту до ТЦК
Міноборони додало нові категорії багатодітних батьків у «Резерв+».
У застосунку «Резерв+» з’явилися нові типи онлайн-відстрочок. Тепер оформити їх дистанційно можуть багатодітні батьки, чиї дані правильно внесені до державних реєстрів. Це дозволяє отримати статус автоматично, без візитів до ТЦК.
Про цифровізацію послуги повідомили у Міністерстві оборони України.
Нові категорії для онлайн-оформлення
Згідно з оновленням, подати запит через застосунок тепер можуть батьки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, народжених в Україні.
Ключові умови для отримання відстрочки цієї категорії:
Сімейний стан: діти враховуються незалежно від того, народжені вони в одному шлюбі, у різних чи поза шлюбом.
Відсутність заборгованості: заявник не повинен мати боргів зі сплати аліментів (або сума боргу не має перевищувати платежі за три місяці).
Коректність даних: інформація про ПІБ, дату народження та РНОКПП має бути актуальною в державних реєстрах.
Якщо в реєстрах є помилки або ви маєте борг за аліментами понад три місяці, у відстрочці відмовлять. Щоб отримати її, спочатку доведеться оновити дані або сплатити борг.
Механізм автоматичного отримання статусу
Процес оформлення відбувається без паперових заяв та візитів до установ. Алгоритм дій наступний:
Користувач подає запит безпосередньо у застосунку «Резерв+».
Система автоматично перевіряє підстави через відповідні державні реєстри.
У разі підтвердження даних інформація про відстрочку автоматично з’являється в електронному військово-обліковому документі.
За інформацією Міноборони, процедура зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин.
Доступні типи відстрочок у «Резерв+»
На сьогодні у застосунку доступні 11 типів онлайн-відстрочок. Окрім багатодітних батьків, сервісом можуть скористатися:
особи з інвалідністю та тимчасово непридатні;
батьки дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;
особи, які доглядають за батьками або подружжям з інвалідністю I чи II групи;
студенти, аспіранти та викладачі закладів вищої та професійної освіти;
батьки-одинаки та подружжя військовослужбовців, які мають дитину.
У Міністерстві оборони підкреслюють, що розширення переліку послуг у «Резерв+» є частиною стратегії переходу до прозорої цифрової взаємодії держави з громадянами в умовах воєнного стану.
