У "Резерв+" розширили перелік онлайн-відстрочок: хто може оформити без візиту до ТЦК

"Резерв+" / © armyinform.com.ua

У застосунку «Резерв+» з’явилися нові типи онлайн-відстрочок. Тепер оформити їх дистанційно можуть багатодітні батьки, чиї дані правильно внесені до державних реєстрів. Це дозволяє отримати статус автоматично, без візитів до ТЦК.

Про цифровізацію послуги повідомили у Міністерстві оборони України.

Нові категорії для онлайн-оформлення

Згідно з оновленням, подати запит через застосунок тепер можуть батьки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, народжених в Україні.

Ключові умови для отримання відстрочки цієї категорії:

Сімейний стан : діти враховуються незалежно від того, народжені вони в одному шлюбі, у різних чи поза шлюбом.

Відсутність заборгованості: заявник не повинен мати боргів зі сплати аліментів (або сума боргу не має перевищувати платежі за три місяці).

Коректність даних: інформація про ПІБ, дату народження та РНОКПП має бути актуальною в державних реєстрах.

Якщо в реєстрах є помилки або ви маєте борг за аліментами понад три місяці, у відстрочці відмовлять. Щоб отримати її, спочатку доведеться оновити дані або сплатити борг.

Механізм автоматичного отримання статусу

Процес оформлення відбувається без паперових заяв та візитів до установ. Алгоритм дій наступний:

Користувач подає запит безпосередньо у застосунку «Резерв+». Система автоматично перевіряє підстави через відповідні державні реєстри. У разі підтвердження даних інформація про відстрочку автоматично з’являється в електронному військово-обліковому документі.

За інформацією Міноборони, процедура зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин.

Доступні типи відстрочок у «Резерв+»

На сьогодні у застосунку доступні 11 типів онлайн-відстрочок. Окрім багатодітних батьків, сервісом можуть скористатися:

особи з інвалідністю та тимчасово непридатні;

батьки дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;

особи, які доглядають за батьками або подружжям з інвалідністю I чи II групи;

студенти, аспіранти та викладачі закладів вищої та професійної освіти;

батьки-одинаки та подружжя військовослужбовців, які мають дитину.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що розширення переліку послуг у «Резерв+» є частиною стратегії переходу до прозорої цифрової взаємодії держави з громадянами в умовах воєнного стану.

