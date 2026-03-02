До України насуваються морози та сніг: синоптики розповіли, в які регіони повернеться зима, а де будуть паводки

Синоптки попередили про різку зміну погоди в Україні

Найближчими днями погода в Україні відзначатиметься протистоянням циклонічних фронтів та антициклонів, що принесе як весняне потепління, так і мокрий сніг з ожеледицею. Водночас синоптики попереджають про ризик масштабних паводків в країні.

Детальніше про погоду в Україні в перші дні весни — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні найближчими днями

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає українців про різку зміну погоди найближчими днями.

За словами Діденко, через вплив циклону Doreena у східних та південних областях очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Попри те, що найближчої ночі та завтра вранці невеликі опади можливі майже по всій країні, вже вдень антициклон Iakl витіснить вологу з північних та західних регіонів.

За словами Діденко, атмосферні фронти циклону Doreena закидатимуть дощ чи мокрий сніг переважно на схід та південь / © Наталія Діденко / Facebook

Водночас представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт наголошує, що варто очікувати певних «сюрпризів» від погоди. За його словами, у березні часто спостерігаються: ожеледь, мокрий сніг та сильний вітер.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 3 березня буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів.

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Стовпчики термометра коливатимуться від +3 тепла до -2 морозу вночі, вдень до +5 тепла, на заході та півдні країни очікується від +6 до +11 градусів тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 3 березня / © Укргідрометцентр

В Україні до середини березня пануватимуть антициклони

За словами начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, до середини березня в регіоні пануватимуть антициклони. Це забезпечить суху погоду з нічними морозами та помірним денним теплом, що допоможе спокійному таненню снігу.

Метеоролог зазначив, що 3 березня з півночі надійде холодний атмосферний фронт, який принесе хмарність, невеликий мокрий сніг та дощ. Температура коливатиметься від 0 вночі до +3 градусів вдень, на дорогах можлива ожеледиця.

Як наголосив синоптик, у середу та четвер, 4–5 березня, вплив антициклону знову посилиться. Опади припиняться, погода буде сонячною, а денна температура підніметься до +7 градусів тепла.

«Сонця стане більше, а опадів не чекаємо. Посилений вітер відбиратиме відчуття теплих градусів. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла», — зазначив Постригань.

Синоптики попереджають про масштабні підтоплення в Україні

Укргідрометцентр попереджає про підйом рівнів води у річках упродовж 2–5 березня. Через танення снігу та опади на окремих рiчках басейну Західного Бугу та Стиру (Львівщина, Волинська область) очікується ріст рівнів до пів метра (0,1–0,5 м). Можливий вихід води на заплаву біля села Литовеж, міст Буськ та Шептицький. В регіонах оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

На річках та притоках Південного Бугу, Інгулу, Тилігулу рівень води підніметься на 0,1–0,5 м. На Вінниччині можливий вихід на заплаву, а на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині та Миколаївщині вода утримуватиметься на заплавах. В цих регіонах оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Найбільш небезпечна ситуація склалася на річці Кодима у Миколаївській області. У регіоні можливе часткове підтоплення житлових будинків у прируслових зонах населених пунктів. В регіоні оголосили ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та області 3 березня очікується хмарна погода із проясненнями. Опадів не передбачається. По області вночі та вранці на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура на Київщині вночі коливатиметься від +1 градусу тепла до -4 градусів морозу, вдень очікується до +8 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у Києві 3 березня весь день буде хмарним. Без опадів.

Температура повітря вночі становитиме до +3 градусів тепла, вдень — від +4 до +5 градусів тепла.

Погода у Києві 3 березня / © скриншот

Погода в Одесі

У вівторок 3 березня в Одесі та області очікується мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків день пройде переважно без істотних опадів, хоча місцями по регіону можливий невеликий дощ.

Нічні температури коливатимуться від -3 морозу до +2 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +11. В Одесі очікується від +7 до +9 градусів тепла.

Водночас водіям варто бути уважними, адже вночі та вранці на автошляхах області й уздовж узбережжя спостерігатиметься серпанок, що обмежить видимість до 1–2 км. На морі очікується легке хвилювання, рівень води залишається безпечним. У лиманах ще зберігається незначний льодовий покрив (1–5%), а температура морської води становитиме від +2 до +3 градусів тепла.

Окрім того, синоптики попереджають про гідрологічну небезпеку жовтого рівня. Через танення снігу та роботу водогосподарських об’єктів протягом 2–5 березня на річках Тилігул (район Березівки) та Савранка (притока Південного Бугу) очікується підйом рівнів води з її подальшим утриманням на заплавах.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища на Одещині 2-5 березня

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області 3 березня буде хмарна погода із проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура по області:

вночі коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градусу тепла;

вдень коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла.

По місту Дніпро:

вночі стовпчики повітря показуватимуть від -2 градусів морозу до 0 градусів;

вдень від +3 до +5 градусів тепла.

Погода у Харкові

У вівторок, 3 березня, на Харківщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень по всій області, включаючи Харків, очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Водіям та пішоходам варто бути обережними — на дорогах прогнозують ожеледицю.

Температурні показники по області вночі коливатимуться від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +5 градусів. У самому Харкові нічна температура триматиметься близько 0°, денна становитиме від +2 до +4 вище нуля.

Синоптики зазначають, що початок весни в регіоні видався аномально теплим. Відтак, 1 березня в Харкові зафіксували новий температурний рекорд: стовпчики термометрів піднялися до +10,8 градусів Цельсія, що на 1,1 градусів Цельсія перевищило попередній максимум, встановлений у 2020 році.

У Харкові зафіксували черговий температурний рекорд / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

Протягом тижня на Львівщині пануватиме поле підвищеного тиску, що принесе в регіон справжнє весняне тепло. Суттєвих опадів не передбачається, проте водіям варто бути уважними: у нічний та ранковий час можливі тумани, а на окремих ділянках доріг ще траплятиметься ожеледиця.

За даними порталу Sinoptik, в Львові 3 березня буде похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі до +9 градусів вдень.

Погода у Львові 3 березня / © скриншот

Також від 2 березня, у зв’язку з відсутністю снігового покриву, на метеомайданчиках метеостанцій Славсько і Турка у горах Львівської області сніголавинний сезон оголошується закритим.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.