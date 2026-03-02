Чи повернуться у березні снігопади і люті морози: відповідь синоптика

Якою буде погода в березні

Попри календарний початок весни зима не поспішає залишати Україну. Незважаючи на підвищення температури, березень ще може здивувати українців сніговою погодою.

Про це заявив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв’ю «24 Каналу».

Чи будуть снігопади в березні

За його словами, березень є перехідним місяцем між зимою та весною, тому такі коливання і погодні гойдалки можливі.

«Але наразі тенденції стосовно синоптичної ситуації протягом березня, зокрема в першу декаду місяця, не свідчать про таке. Проте ми розуміємо, що це перехідний місяць, погода постійно змінюється, атмосфера рухається і загалом може бути будь-що», — каже синоптик.

Він нагадав, що нерідко в березні ще спостерігаються ожеледь, налипання мокрого снігу, бувають сильні вітри.

«Наразі ми не можемо сказати, чи будуть снігопади і чи буде, наприклад, та сама гроза, оскільки це короткострокові явища, які можна побачити приблизно за 3 доби до їхнього початку. Втім, це можливо, і загалом коливання погоди також можливі в березні», — зазначає Іван Семиліт.

Чи повернуться сильні морози

За словами синоптика, в першій декаді березня істотних знижень температури до -20…-30 градусів не прогнозується.

«Але знову ж таки все постійно рухається і, як бачимо, такі зниження температур були (в березні — Ред.) за історію спостережень», — сказав Семиліт.

