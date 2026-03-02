Чи буде евакуація українців із Близького Сходу: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава працює над тим, щоб допомогти українцям, які опинилися на Близькому Сході.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання медіа.

За словами президента, координацію дій здійснює очільник МЗС Андрій Сибіга, який щоденно звітує про ситуацію.

«Звернення є. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга цим займається: вчора була його доповідь і сьогодні зранку була друга його доповідь. Також залучений Олег Іващенко, керівник Служби зовнішньої розвідки», — зазначив він.

Президент підкреслив, що всі розвідувальні органи та дипломатичні установи працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку людей та вчасно відреагувати на кожне прохання про допомогу.

«Усі розвідки та Міністерство закордонних справ займаються цим, допомагають людям. На всі звернення будемо реагувати», — запевнив Володимир Зеленський.

Конфлікт на Близькому Сході: що відомо

28 лютого Трамп оголосив про початок масштабної військової операції проти іранського режиму, яку назвав «Епічною люттю». Мета кампанії — усунення загрози американському народу, повне знищення ракетної промисловості та недопущення створення ядерної зброї.

Операція, яка проводиться спільно з Ізраїлем, планується як тривала та масштабна акція для захисту національної безпеки й союзників.

У ніч проти 1 березня ночі іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї під час ракетних ударів. Уряд країни запровадив 40-денний траур.

У неділю, 1 березня, іранські державні медіа повідомили про загибель кількох родичів верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів. Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук чи онука, а також невістка та зять.

У відповідь Іран почав обстрілювати військові бази США в сусідніх країнах.