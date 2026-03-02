Іран завдав чергових ударів по ОАЕ: деталі

Удари по ОАЕ

Іран 2 березня завдав чергових ударів по ОАЕ. Вибухи пролунали у місті Рас-ель-Хайма.

Про це інформує Clash Report.

«Іранські безпілотники завдали ударів по місту Рас-ель-Хайма в ОАЕ», — йдеться у повідомленні.

Удари Ірану — останні новини

У неділю, 1 березня, Іран почав завдавати ударів також по об’єктах в ОАЕ. Зокрема, «Шахед» поцілив у ТЦ Шарджі. Також у Мережі писали що через обстріл зайнявся хмарочос у Дубаї. Очевидці публікували моторошні наслідки атаки. Людей охопила паніка, повітряний простор над країною закритий.

Сьогодні, 2 березня, Іран, ймовірно, завдав удару по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. За повідомленнями, атаковано об’єкт компанії Aramco у Рас-Танурі.