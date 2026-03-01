- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 998
- Час на прочитання
- 1 хв
Іранський "Шахед" атакував ТЦ у Шарджі: під завалами можуть бути люди
Очевидці публікують кадри наслідків влучання безпілотника у ТЦ в Шарджі (ОАЕ).
Іранський «Шахед» поцілив у ТЦ Шарджі (ОАЕ). Повідомляється, що під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Кадри наслідків влучання БпЛА у ТЦ Шарджі оприлюднили у Мережі. Також відомо, що у Дубаї після атаки палає хмарочос. Іран стверджує, що там розташована штаб-квартира ЦРУ. Деталей наразі небагато.
Вибухи в ОАЕ — коротко
У Дубаї 28 лютого пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомляють про сильний гуркіт у різних районах. Міністерство оборони заявило, що після перехоплення балістики загинула одна людина — громадянин Азії. Уламки ракети впали на житловий район Абу-Дабі. Влада закликала містян і туристів бути обережними.
Серія вибухів у популярному курортному місті Дубаї залишила аеропорти без авіасполучення. Жителі повідомляють про паніку на вулицях та масштабне реагування служб безпеки.
Влада країни назвала атаку «зухвалим нападом» і пообіцяла рішучу відповідь.