Україна

Укрaїнa
998
Іранський "Шахед" атакував ТЦ у Шарджі: під завалами можуть бути люди

Очевидці публікують кадри наслідків влучання безпілотника у ТЦ в Шарджі (ОАЕ).

Катерина Сердюк
"Шахед" влучив у ТЦ Шарджі (ОАЕ)

Іранський «Шахед» поцілив у ТЦ Шарджі (ОАЕ). Повідомляється, що під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Кадри наслідків влучання БпЛА у ТЦ Шарджі оприлюднили у Мережі. Також відомо, що у Дубаї після атаки палає хмарочос. Іран стверджує, що там розташована штаб-квартира ЦРУ. Деталей наразі небагато.

Вибухи в ОАЕ — коротко

У Дубаї 28 лютого пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомляють про сильний гуркіт у різних районах. Міністерство оборони заявило, що після перехоплення балістики загинула одна людина — громадянин Азії. Уламки ракети впали на житловий район Абу-Дабі. Влада закликала містян і туристів бути обережними.

Серія вибухів у популярному курортному місті Дубаї залишила аеропорти без авіасполучення. Жителі повідомляють про паніку на вулицях та масштабне реагування служб безпеки.

Влада країни назвала атаку «зухвалим нападом» і пообіцяла рішучу відповідь.

998
