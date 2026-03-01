"Скромна і мила весна": якою буде погода в Україні 2 березня

Весна / © ТСН

Початок робочого тижня не принесе різких змін у погоді. У більшості регіонів буде сухо, проте в окремих областях можливі невеликі опади.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у понеділок, 2 березня, в Україні пануватиме спокійна весняна погода. Суттєвих опадів не передбачається, за винятком західних областей та Вінниччини, де можливі невеликі дощі.

Температурний режим по регіонах

Температура повітря вдень коливатиметься залежно від частини країни:

Південь: буде найтепліше — стовпчики термометрів піднімуться до +9…+13°C .

Схід: на Харківщині очікується близько +6°C , на Луганщині — +7°C , а на Донеччині повітря прогріється до +10°C .

Центр: у центральних областях прогнозують комфортні +6…+10°C .

Захід: тут дещо «посвіжіє» порівняно з попередніми днями, очікується +4…+9°C .

Північ: найхолодніший регіон понеділка, температура триматиметься в межах +3…+6°C.

У нічні години по всій Україні передбачаються коливання від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці тиждень розпочнеться без опадів. Вночі температура балансуватиме близько нуля, а вдень 2 березня у Києві очікується до +5°C.

«Скромна, мила весна», — підсумувала свій прогноз Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила про те, що погоду в Україні формуватиме антициклон, та дала прогноз на першу декаду березня.