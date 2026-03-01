"Скромная и милая весна": какой будет погода в Украине 2 марта

Весна / © ТСН

Начало рабочей недели не принесет резких изменений в погоде. В большинстве регионов будет сухо, однако в отдельных областях возможны небольшие осадки.

Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в понедельник, 2 марта, в Украине будет царить спокойная весенняя погода. Существенных осадков не предполагается, за исключением западных областей и Винницкой области, где возможны небольшие дожди.

Температурный режим по регионам

Температура воздуха днем будет колебаться в зависимости от части страны:

Юг: будет теплее всего — столбики термометров поднимутся до +9…+13°C .

Восток: в Харьковской области ожидается около +6°C , в Луганской области — +7°C , а в Донецкой области воздух прогреется до +10°C .

Центр: в центральных областях прогнозируют комфортные +6…+10°C .

Запад: здесь несколько «посвежеет» по сравнению с предыдущими днями, ожидается +4…+9°C .

Север: самый холодный регион понедельника, температура будет держаться в пределах +3…+6°C.

В ночные часы по всей Украине предполагаются колебания от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице неделя начнется без осадков. Ночью температура будет балансировать около нуля, а днем 2 марта в Киеве ожидается до +5°C.

«Скромная, милая весна», — подытожила свой прогноз Наталья Диденко.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила о том, что погоду в Украине будет формировать антициклон и дала прогноз на первую декаду марта.