"Скромная и милая весна": какой будет погода в Украине 2 марта
Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на понедельник, 2 марта. Она уточнила, где в Украине будет теплее и стоит ли брать зонтик жителям Киева и западных областей.
Начало рабочей недели не принесет резких изменений в погоде. В большинстве регионов будет сухо, однако в отдельных областях возможны небольшие осадки.
Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, в понедельник, 2 марта, в Украине будет царить спокойная весенняя погода. Существенных осадков не предполагается, за исключением западных областей и Винницкой области, где возможны небольшие дожди.
Температурный режим по регионам
Температура воздуха днем будет колебаться в зависимости от части страны:
Юг: будет теплее всего — столбики термометров поднимутся до +9…+13°C.
Восток: в Харьковской области ожидается около +6°C, в Луганской области — +7°C, а в Донецкой области воздух прогреется до +10°C.
Центр: в центральных областях прогнозируют комфортные +6…+10°C.
Запад: здесь несколько «посвежеет» по сравнению с предыдущими днями, ожидается +4…+9°C.
Север: самый холодный регион понедельника, температура будет держаться в пределах +3…+6°C.
В ночные часы по всей Украине предполагаются колебания от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Погода в Киеве
В столице неделя начнется без осадков. Ночью температура будет балансировать около нуля, а днем 2 марта в Киеве ожидается до +5°C.
«Скромная, милая весна», — подытожила свой прогноз Наталья Диденко.
Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила о том, что погоду в Украине будет формировать антициклон и дала прогноз на первую декаду марта.