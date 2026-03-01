ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

"Скромная и милая весна": какой будет погода в Украине 2 марта

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на понедельник, 2 марта. Она уточнила, где в Украине будет теплее и стоит ли брать зонтик жителям Киева и западных областей.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Весна

Весна / © ТСН

Начало рабочей недели не принесет резких изменений в погоде. В большинстве регионов будет сухо, однако в отдельных областях возможны небольшие осадки.

Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в понедельник, 2 марта, в Украине будет царить спокойная весенняя погода. Существенных осадков не предполагается, за исключением западных областей и Винницкой области, где возможны небольшие дожди.

Температурный режим по регионам

Температура воздуха днем будет колебаться в зависимости от части страны:

  • Юг: будет теплее всего — столбики термометров поднимутся до +9…+13°C.

  • Восток: в Харьковской области ожидается около +6°C, в Луганской области — +7°C, а в Донецкой области воздух прогреется до +10°C.

  • Центр: в центральных областях прогнозируют комфортные +6…+10°C.

  • Запад: здесь несколько «посвежеет» по сравнению с предыдущими днями, ожидается +4…+9°C.

  • Север: самый холодный регион понедельника, температура будет держаться в пределах +3…+6°C.

В ночные часы по всей Украине предполагаются колебания от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице неделя начнется без осадков. Ночью температура будет балансировать около нуля, а днем 2 марта в Киеве ожидается до +5°C.

«Скромная, милая весна», — подытожила свой прогноз Наталья Диденко.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила о том, что погоду в Украине будет формировать антициклон и дала прогноз на первую декаду марта.

Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie