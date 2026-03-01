У жінки в мозку виявили паразита, який не зустрічався у людей

Тривалий час медики не могли виявити проблему / © pexels.com

64-річна жінка з Нового Південного Уельсу, Австралія, неусвідомлено стала носієм паразитичного хробака, який раніше ніколи не був документований у людей.

Про це повідомляє Live Science.

64-річну жінку з Нового Південного Уельсу в Австралії госпіталізували через те, що протягом трьох тижнів вона відчувала болі в животі, діарею, страждала від сухого кашлю і пітливості вночі.

Через три тижні жінка повернулася в лікарню з кашлем і лихоманкою, незважаючи на те, що продовжувала вживати преднізолон, а ураження на її органах не загоїлися. Подальші аналізи не вказали на причину легеневої недостатності. Посіви зразків тканин не виявили ознак бактеріальної або грибкової інфекції. Аналізи крові показали, що її імунна система не виробляє антитіла до різних паразитичних плоских черв’яків. Ознак паразитів не знайшли і в зразках калу.

Приблизно через рік після звернення до лікарні в жінки проявилися симптоми депресії та забудькуватість. Лікарі призначили МРТ головного мозку і виявили ураження в правій лобовій частці. Потім вони провели відкриту біопсію, щоб оголити та дослідити пошкоджену ділянку. Саме тоді вони виявили всередині ураження «ниткоподібну структуру», яка виявилася живим паразитичним черв’яком, гельмінтом. Черв’як був яскраво-червоного кольору, його довжина становила близько 80 міліметрів, а товщина — 1 міліметр.

Лікарі видалили гельмінта з лобової частки головного мозку жінки та дослідили навколишні тканини, де паразитів виявлено не було.

Цей випадок є унікальним, тому що O. robertsi ніколи раніше не документувався як інфекція у людей. Життєвий цикл паразита зазвичай включає килимових пітонів, де дорослі черв’яки розмножуються. Жінка, ймовірно, заразилася, вживаючи в їжу дике зелене листя, зібране неподалік її будинку біля озера, проковтнувши яйця, що вилупилися всередині її організму.

Тривалість личинкової інфекції — порівнянна з тими, що спостерігаються у лабораторних щурів — дозволяє припустити, що такі невиявлені паразитичні інфекції можуть бути поширенішими, ніж вважалося раніше.

