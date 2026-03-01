Які цукерки та солодощі можна їсти у Великий піст: перелік

Мармелад.

Реклама

Цього року Великий піст – триває від 23 лютого до 11 квітня. Він передбачає виключення з раціону продуктів тваринного походження. Під час посту солодощі можна їсти. Важливо, щоб вони були пісними - без молока, масла, яєць, желатину.

Які солодощі можна їсти під час посту, читайте у матеріалі ТСН.ua

Обираючи солодощі, уважно аби там не було заборонених інгредієнтів. Однак це не означає повну відмову від солодкого. Існує багато пісних солодощів, вживання яких не порушуватиме правил посту. Вони зазвичай містять менше насичених жирів, ніж традиційні десерти з маслом і вершками. Це легше для травлення та серцево-судинної системи.

Реклама

Купуючи цукерки чи солодощі у магазині - читайте їхній склад продуктів. А ще пісні смаколики можна приготувати вдома.

Які цукерки та солодощі дозволені під час посту

Мед

Натуральний продукт, не містить тваринних жирів чи молочних компонентів. Він містить природні антиоксиданти, має легкий протизапальний ефект, дає швидку енергію завдяки глюкозі і фруктозі.

Чорний шоколад

Реклама

Варто обирати чорний шоколад із вмістом какао 70% і більше - без додавання молока чи молочного жиру. Шоколад багатий на антиоксиданти (флавоноїди), покращує настрій - стимулює вироблення ендорфінів, а також містить магній, корисний для нервової системи.

Пісне печиво і випічка

Зараз у магазинах можна знайти великий вибір печива і випічки, які приготовані без додавання яєць і вершкового масла. Можна приготувати домашню випічку, яка буде значно кориснішою за магазинну.

Мармелад і пастила

Реклама

Обираючи мармелад чи пастилу, переконайтеся, що вони зроблені без желатину - на пектині або агар-агарі. Ці солодощі будуть легші для травлення, ніж у класичному виконанні.

Варення, джеми

І варення, і джеми — повністю пісні ласощі. Вони містять частину вітамінів із фруктів та можуть підтримати організм у період зниженого раціону. Обирайте з низьким вмістом цукру, аби зменшити калорійність.

Горіхи в меду або цукрі, сухофрукти

Реклама

Фініки, курага, родзинки, інжир — ідеальний вибір,бо багаті на калій, залізо та клітковину. Горіхи містять корисні жири, білок, магній. Сухофрукти і горіхи дають тривале відчуття ситості, а також підтримують рівень енергії без різких стрибків цукру.

Нагадаємо, ми писали про те, які солодощі та випічку не можна їсти під час посту.