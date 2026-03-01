- Дата публікації
Операція США проти Ірану: скільки американських військових загинуло — офіційно
У межах операції Epic Fury троє військовослужбовців США загинули, ще п’ятеро зазнали тяжких поранень.
США підтвердили втрати під час операції проти Ірану. Загинули троє американських військовослужбовців та п’ятеро поранено.
Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про це 1 березня.
В офіційному оновленні йдеться саме про загибель трьох американських військовослужбовців та п’ятьох важкопоранених у межах операції Epic Fury («Епічна лють»).
У командуванні зазначили, що ще кілька військових зазнали легких поранень уламками та контузій і наразі проходять процедуру повернення до служби. Активна фаза бойових дій триває, а заходи реагування продовжуються.
«Основні бойові операції тривають, наша відповідь продовжується. Ситуація залишається динамічною, тому з поваги до родин ми не розголошуватимемо додаткову інформацію, зокрема імена загиблих, протягом 24 годин після повідомлення їхніх близьких», — заявило командування США.
Наслідки атак: заяви США та Ірану
Раніше Центральне командування заявило про влучання по іранському фрегату класу «Джамаран». А революційна гвардія (IRGC) Ірану заявила про атаку на американський авіаносець «Авраам Лінкольн» у Перській затоці. Однак США спростували інформацію про його ураження та опублікували фотографії бойових вильотів винищувачів із борту корабля.
Ситуація в регіоні залишається напруженою, а сторони обмінюються взаємними заявами щодо наслідків атак.
Відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та члени його родини загинули після ударів США та Ізраїлю по Тегерану.