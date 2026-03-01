США підтвердили втрати під час операції проти Ірану / © ТСН

Реклама

США підтвердили втрати під час операції проти Ірану. Загинули троє американських військовослужбовців та п’ятеро поранено.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про це 1 березня.

В офіційному оновленні йдеться саме про загибель трьох американських військовослужбовців та п’ятьох важкопоранених у межах операції Epic Fury («Епічна лють»).

Реклама

У командуванні зазначили, що ще кілька військових зазнали легких поранень уламками та контузій і наразі проходять процедуру повернення до служби. Активна фаза бойових дій триває, а заходи реагування продовжуються.

«Основні бойові операції тривають, наша відповідь продовжується. Ситуація залишається динамічною, тому з поваги до родин ми не розголошуватимемо додаткову інформацію, зокрема імена загиблих, протягом 24 годин після повідомлення їхніх близьких», — заявило командування США.

Наслідки атак: заяви США та Ірану

Раніше Центральне командування заявило про влучання по іранському фрегату класу «Джамаран». А революційна гвардія (IRGC) Ірану заявила про атаку на американський авіаносець «Авраам Лінкольн» у Перській затоці. Однак США спростували інформацію про його ураження та опублікували фотографії бойових вильотів винищувачів із борту корабля.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, а сторони обмінюються взаємними заявами щодо наслідків атак.

Реклама

Відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та члени його родини загинули після ударів США та Ізраїлю по Тегерану.