Ліквідовано "верхівку": Іран підтвердив смерть ще чотирьох чиновників

Іранські чиновники

В Ірані підтвердили загибель міністра оборони і трьох високопоставлених чиновників. Це сталося вночі 1 березня.

Про це повідомляє Tasnim.

«Вчора група хоробрих та доблесних командирів збройних сил Ісламської Республіки Іран загинула внаслідок жорстокої атаки найзліших режимів, злочинців та корупціонерів світу, злочинної Америки та сіоністського режиму», — зазначається у повідомленні.

Як зазначається, під час нічної атаки США та Ізраїлю загинули:

начальник штабу збройних сил Сейїд Абдулрахім Мусаві

міністр оборони Алі Ларіджані

головнокомандувач КСІР Мохаммад Пакпур

секретар Ради оборони Алі Шамхані.

Раніше Іран підтвердив загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Це сталося нібито сталася після нападу «сіоністського режиму та Сполучених Штатів» 28 лютого. Уряд Ірану оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних. «Ми належимо Богові і до Нього повертаємося. Верховний лідер Ісламської революції Ірану загинув», — йшлося у тексті.

Як додається, разом із лідером Ірану загинули члени його родини — донька, онук/онука, невістка та зять. Ізраїльські ВПС нібито скинули близько 30 бомб на комплекс, де перебував Хаменеї. Після заяви про його смерть Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив масштабну операцію проти США та Ізраїлю, вибухи чули в кількох країнах Близького Сходу. Іранські ракети нібито вразили американську авіабазу в аеропорту Ербіля в Іраку.