Зміни у русі поїздів 1 березня: "Укрзалізниця" попередила укранців
У деяких областях запроваджено автобусні трансфери, в інших — залізничні рейси курсують із затримками.
«Укрзалізниця» 1 березня внесла корективи до руху поїздів низкою регіонів через безпекову ситуацію та наслідки обстрілів.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
ХЕРСОНЩИНА
Рух — з урахуванням безпекової ситуації.
СУМЩИНА ТА ЧЕРНІГІВЩИНА
Регіональні поїзди — до/з Конотопа. Ніжинський напрямок — приміські за адаптованими графіками.
ХАРКІВЩИНА ТА ДОНЕЧЧИНА
Від Лозової до Краматорська — автобусні трансфери. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон дочекається пересадки. Регіональні експреси на Ізюм — за розкладом.
ЗАПОРІЖЖЯ
Попри нічний обстріл і перебої зі світлом, приміські поїзди вийшли в рейси (можливі затримки до 1 год, без скасувань).
Тимчасово обмежено курсування до/зі ст. Дніпро-Головний для поїздів №86/85, №128/127, №6, №40/39.
Між Дніпром і Запоріжжям — переважно автобусні трансфери.
Нагадаємо, останнім часом поїзди УЗ перебувають під постійними атаками. Зокрема, російські удари пошкодили інфраструктуру залізниці України у Дніпропетровській та Сумській областях.