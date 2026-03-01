ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
127
1 хв

Зміни у русі поїздів 1 березня: "Укрзалізниця" попередила укранців

У деяких областях запроваджено автобусні трансфери, в інших — залізничні рейси курсують із затримками.

Автор публікації
Анастасія Павленко
УЗ змінила маршрути потягів у зонах підвищеного ризику

УЗ змінила маршрути потягів у зонах підвищеного ризику / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» 1 березня внесла корективи до руху поїздів низкою регіонів через безпекову ситуацію та наслідки обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

ХЕРСОНЩИНА

Рух — з урахуванням безпекової ситуації.

СУМЩИНА ТА ЧЕРНІГІВЩИНА

Регіональні поїзди — до/з Конотопа. Ніжинський напрямок — приміські за адаптованими графіками.

ХАРКІВЩИНА ТА ДОНЕЧЧИНА

Від Лозової до Краматорська — автобусні трансфери. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон дочекається пересадки. Регіональні експреси на Ізюм — за розкладом.

ЗАПОРІЖЖЯ

Попри нічний обстріл і перебої зі світлом, приміські поїзди вийшли в рейси (можливі затримки до 1 год, без скасувань).

Тимчасово обмежено курсування до/зі ст. Дніпро-Головний для поїздів №86/85, №128/127, №6, №40/39.

Між Дніпром і Запоріжжям — переважно автобусні трансфери.

Нагадаємо, останнім часом поїзди УЗ перебувають під постійними атаками. Зокрема, російські удари пошкодили інфраструктуру залізниці України у Дніпропетровській та Сумській областях.

