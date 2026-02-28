Трамп стежив за ударами по Ірану онлайн (фото)

Трамп стежить за ударами по Ірану / © White House

У Білому домі показали, як президент США Дональд Трамп у суботу, 28 лютого, стежив за військовою операцією проти Ірану.

Фото опубліковані в акаунті Білого дому на платформі Х.

На опублікованих знімках видно, що американський лідер у костюмі та бейсболці з написом «США» сидить перед монітором в оточенні членів своєї команди.

Серед присутніх — державний секретар Марко Рубіо.

© White House

© White House

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує CNN, повідомила, що Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй резиденції у Мар-а-Лаго в штаті Флорида.

Левітт також розповіла, що перед початком американських ударів держсекретар Марко Рубіо повідомив топпосадовців Конгресу про початок операції.

Також, за її словами, Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп розглядає кілька варіантів завершення військової операції проти Ірану. Американський лідер не виключає як швидкого припинення вогню, так і масштабного продовження операції для повної зміни режиму.

Війна США проти Ірану: що відомо

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль спільно із США завдали потужних ударів по території Ірану. Через кілька годин Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети.

Іран розпочав масовані удари по американських військових базах у країнах Перської затоки. Зокрема, вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.

По комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.