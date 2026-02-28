США розгорнули масштабну кампанію в Ірані: скільки триватиме військова операція

© Reuters

Масштаб військової операції США в Ірані є значно більшим за попередні дії Вашингтона.

Про це заявив Джеремі Баш, який очолював штаб ЦРУ та Міністерства оборони США за адміністрації Барака Обами в інтерв’ю NBC News.

Експосадовець наголосив, що нинішня операція США в Ірані не є одноразовим ударом.

За його словами, на відміну від попередніх військових дій, нинішня кампанія є великою, скоординованою та, ймовірно, триватиме кілька тижнів.

Баш порівняв події в Ірані з операцією США у Венесуелі на початку 2026 року та іншими діями адміністрації Дональда Трампа.

За його оцінкою, попередні операції мали переважно разовий характер, тоді як нинішня військова кампанія в Ірані значно ширша за масштабом і тривалістю.

«Ті операції були в основному разовими. А ця — велика, скоординована, ймовірно, багатотижнева кампанія», — сказав він.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, після початку атак США та Ізраїлю на Іран конфлікт на Близькому Сході різко загострився. У відповідь Тегеран завдав ударів по американських військових базах у країнах Перської затоки, зокрема в Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд — найбільший об’єкт США в регіоні.

У Досі пролунали потужні вибухи, зафіксовано падіння уламків збитих ракет. Влада Катару закликала мешканців залишатися в укриттях та триматися подалі від військових об’єктів, а також засудила іранські удари, назвавши їх порушенням національного суверенітету та заявивши про право на відповідь згідно з міжнародним правом.

До слова, після атак Іран запустив кілька балістичних ракет по Ізраїлю. Іранські удари у відповідь також були спрямовані на американські бази в таких країнах, як Об’єднані Арабські Емірати, Йорданія та Бахрейн, Катар.

Також після масштабної американо-ізраїльської атаки по території Ірану міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі заявив, що верховний лідер аятола Алі Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан не постраждали і продовжують виконувати свої обов’язки.

За його словами, у безпеці також перебувають інші ключові представники керівництва — глава судової влади, спікер парламенту та секретар Ради національної безпеки. Водночас іранська сторона підтвердила загибель окремих високопосадовців і військових командирів унаслідок ударів, однак деталей щодо їхніх імен чи кількості не оприлюднила.