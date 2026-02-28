Ліквідація військово-політичної верхівки Ірану: ЦАХАЛ опублікував список імен

Внаслідок удару по Ірану була ліквідована військово-політична верхівка режиму / © Clash Report в мережі Х

Армія оборони Ізраїлю офіційно розкрила імена представників вищого військового та політичного керівництва Ірану, які були знищені під час масованої атаки. Під ударом опинилися ключові фігури, відповідальні за безпеку, оборону та ядерні розробки країни.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Кого з керівництва Ірану ліквідували

Згідно з оприлюдненими даними, внаслідок точних ударів ізраїльської авіації було ліквідовано низку впливових державних діячів. Серед убитих високопосадовців — міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде, а також секретар Ради безпеки країни Алі Шамхані. Разом з ними був знищений керівник Військового бюро верховного лідера Мохаммад Ширазі.

Крім того, військові підтвердили ліквідацію верхівки силового блоку: командувача КВІР Мохаммеда Пакпура та очільника розвідки надзвичайного командування Салеха Асаді.

Серйозного удару завдано і по іранських програмах зброї масового знищення, адже вбито чинного голову організації SPND Хоссейна Джабаль Амеляна та його попередника Резу Мозаффарі-Ніа. Організація SPND протягом багатьох років просувала проєкти щодо ядерної, біологічної та хімічної зброї.

Що відомо про долю аятоли Хаменеї

Разом із військовим командуванням під безпрецедентним ударом опинився і духовний лідер країни. Як стало відомо напередодні, прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив про смерть верховного лідера Ірану. По урядовому комплексу, де перебував аятола, було скинуто три десятки авіабомб.

За інформацією ізраїльського посла у Вашингтоні та впливових медіа, факт ліквідації Алі Хаменеї підтверджено. Водночас офіційна мерія Тегерана намагається спростувати цю інформацію, переконуючи, що духовний лідер і президент перебувають у безпеці, а від ракетних ударів нібито загинули лише зять та невістка Хаменеї.