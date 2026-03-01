Іран атакував військові бази у країні ЄС: що відомо

© Associated Press

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру. Там розташовані військові бази країни.

Про це інформує Independent.

Гілі вказав на «нерозбірливість» Ірану

Міністр констатував, що військові бази Великої Баритнії навряд чи були цілями Ірану.

«Ми майже впевнені, що вони не були ціллю наших баз. Але це показує, наскільки нерозбірливою є іранська відплата», — зазначив Гілі.

Він також зазначив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей у Бахрейні.

«Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів», — повідомив він.

Раніше прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив, що Велика Британія наказала «випустити літаки в небо» над Близьким Сходом для проведення оборонних операцій. Гілі повторив заклики припинити ракетні удари та «відступити від зростаючих неконтрольованих невибіркових атак у регіоні», а також «відмовитися від своїх програм озброєння».

Зазначимо, що США та Ізраїль здійснили спільну операцію проти Ірану, в межах якої було завдано ракетних ударів по країні. Було знищено військову інфраструктуру та керівництво країни, включаючи верховного лідера аятолу Хаменеї.

Раніше іранський «Шахед» атакував ТЦ у Шарджі (ОАЕ). Ймовірно, під завалами перебувають люди. Інформації наразі небагато. Також повідомляється, що через атаку Ірану у Дубаї палає хмарочос. Очевидці публікуть кадри у Мережі.