Здоров’я
231
2 хв

Яєчна дієта: модний тренд чи дійсно можна скинути 7 кг за тиждень

Яєчна дієта — це жорсткий, низьковуглеводний та низькокалорійний режим харчування, спрямований на швидке схуднення.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сучасний підхід до схуднення змінився

Дієта на варених яйцях стрімко набирає популярності серед тих, хто хоче швидко скинути вагу. За відгуками прихильників, можна втратити від 3 до 7 кілограмів лише за тиждень.

Основу складають варені яйця (2–4 на день), цитрусові фрукти, нежирне м’ясо або риба та некрохмалисті овочі.

Головний принцип — максимальний акцент на білку та мінімум вуглеводів. Саме високий вміст білка забезпечує тривале відчуття ситості, знижує апетит і допомагає скоротити загальну калорійність раціону.

Дозволені продукти в яєчній дієті

  • Яйця: цільні або білки

  • Нежирні білки: курка без шкіри, індичка, риба, пісна яловичина чи баранина

  • Некрохмалисті овочі: шпинат, броколі, огірок, цукіні, помідори, капуста, рукола

  • Фрукти з низьким ГІ: лимон, лайм, апельсин, грейпфрут, ягоди, кавун

  • Жири: кокосова олія, вершкове масло, домашній майонез — у мінімальній кількості

  • Напої: вода, газована без цукру, чай і кава без молока та підсолоджувачів

  • Спеції та трави: перець, куркума, розмарин, орегано, часник.

Заборонені продукти

  • Крохмалисті овочі: картопля, кукурудза, горох, батат

  • Фрукти з високим ГІ: банани, манго, ананаси, виноград, сухофрукти

  • Злаки та борошняне: хліб, макарони, булгур, кіноа, гречка, ячмінь

  • Оброблені продукти: ковбаси, чипси, печиво, фастфуд

  • Напої з цукром: солодкі газовані, пакетовані соки, спортивні напої

Приклад меню на день

  • Сніданок — 2 варені яйця та половинка грейпфрута

  • Обід — 150–200 г відвареного курячого філе + салат зі свіжих овочів

  • Вечеря — 2 варені яйця + броколі або інші овочі на пару

Основний механізм дієти — різке зменшення вуглеводів у раціоні. Організм починає активніше використовувати запаси глікогену, а разом із ними втрачається і частина рідини. Саме тому перші результати видно вже через кілька днів.

Раніше ми писали, як позбутися жиру на талії. Більше про це читайте у новині.

231
