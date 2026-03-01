- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 2 хв
Яєчна дієта: модний тренд чи дійсно можна скинути 7 кг за тиждень
Яєчна дієта — це жорсткий, низьковуглеводний та низькокалорійний режим харчування, спрямований на швидке схуднення.
Дієта на варених яйцях стрімко набирає популярності серед тих, хто хоче швидко скинути вагу. За відгуками прихильників, можна втратити від 3 до 7 кілограмів лише за тиждень.
Основу складають варені яйця (2–4 на день), цитрусові фрукти, нежирне м’ясо або риба та некрохмалисті овочі.
Головний принцип — максимальний акцент на білку та мінімум вуглеводів. Саме високий вміст білка забезпечує тривале відчуття ситості, знижує апетит і допомагає скоротити загальну калорійність раціону.
Дозволені продукти в яєчній дієті
Яйця: цільні або білки
Нежирні білки: курка без шкіри, індичка, риба, пісна яловичина чи баранина
Некрохмалисті овочі: шпинат, броколі, огірок, цукіні, помідори, капуста, рукола
Фрукти з низьким ГІ: лимон, лайм, апельсин, грейпфрут, ягоди, кавун
Жири: кокосова олія, вершкове масло, домашній майонез — у мінімальній кількості
Напої: вода, газована без цукру, чай і кава без молока та підсолоджувачів
Спеції та трави: перець, куркума, розмарин, орегано, часник.
Заборонені продукти
Крохмалисті овочі: картопля, кукурудза, горох, батат
Фрукти з високим ГІ: банани, манго, ананаси, виноград, сухофрукти
Злаки та борошняне: хліб, макарони, булгур, кіноа, гречка, ячмінь
Оброблені продукти: ковбаси, чипси, печиво, фастфуд
Напої з цукром: солодкі газовані, пакетовані соки, спортивні напої
Приклад меню на день
Сніданок — 2 варені яйця та половинка грейпфрута
Обід — 150–200 г відвареного курячого філе + салат зі свіжих овочів
Вечеря — 2 варені яйця + броколі або інші овочі на пару
Основний механізм дієти — різке зменшення вуглеводів у раціоні. Організм починає активніше використовувати запаси глікогену, а разом із ними втрачається і частина рідини. Саме тому перші результати видно вже через кілька днів.
Раніше ми писали, як позбутися жиру на талії. Більше про це читайте у новині.