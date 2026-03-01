Яєчна дієта: модний тренд чи дійсно можна скинути 7 кг за тиждень

Сучасний підхід до схуднення змінився / © unsplash.com

Дієта на варених яйцях стрімко набирає популярності серед тих, хто хоче швидко скинути вагу. За відгуками прихильників, можна втратити від 3 до 7 кілограмів лише за тиждень.

Основу складають варені яйця (2–4 на день), цитрусові фрукти, нежирне м’ясо або риба та некрохмалисті овочі.

Головний принцип — максимальний акцент на білку та мінімум вуглеводів. Саме високий вміст білка забезпечує тривале відчуття ситості, знижує апетит і допомагає скоротити загальну калорійність раціону.

Дозволені продукти в яєчній дієті

Яйця: цільні або білки

Нежирні білки: курка без шкіри, індичка, риба, пісна яловичина чи баранина

Некрохмалисті овочі: шпинат, броколі, огірок, цукіні, помідори, капуста, рукола

Фрукти з низьким ГІ: лимон, лайм, апельсин, грейпфрут, ягоди, кавун

Жири: кокосова олія, вершкове масло, домашній майонез — у мінімальній кількості

Напої: вода, газована без цукру, чай і кава без молока та підсолоджувачів

Спеції та трави: перець, куркума, розмарин, орегано, часник.

Заборонені продукти

Крохмалисті овочі: картопля, кукурудза, горох, батат

Фрукти з високим ГІ: банани, манго, ананаси, виноград, сухофрукти

Злаки та борошняне: хліб, макарони, булгур, кіноа, гречка, ячмінь

Оброблені продукти: ковбаси, чипси, печиво, фастфуд

Напої з цукром: солодкі газовані, пакетовані соки, спортивні напої

Приклад меню на день

Сніданок — 2 варені яйця та половинка грейпфрута

Обід — 150–200 г відвареного курячого філе + салат зі свіжих овочів

Вечеря — 2 варені яйця + броколі або інші овочі на пару

Основний механізм дієти — різке зменшення вуглеводів у раціоні. Організм починає активніше використовувати запаси глікогену, а разом із ними втрачається і частина рідини. Саме тому перші результати видно вже через кілька днів.

