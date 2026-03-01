ТСН у соціальних мережах

У двох областях "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів — список

Причина зміни рухів деяких рейсів - ремонтні роботи.

Низка приміських поїздів не курсуватимуть

Низка приміських поїздів не курсуватимуть / © Associated Press

У зв’язку з ремонтними роботами на початку березня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів на Полтавщині та Одещині.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

2 — 6 березня, Полтавщина

У цей період не курсуватимуть:

  • №6366 Гребінка — Ромодан

  • №6363 Ромодан — Гребінка

2 — 14 березня, Одещина

Тимчасово не курсуватимуть:

  • №6202 Одеса-Головна — Роздільна-1

  • №6205 Роздільна-1 — Одеса-Головна

Як повідомлялося, поїзди на Сумщині змінили маршрути через регулярну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури. Окрім того, призначено новий швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми з зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.

