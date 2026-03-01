- Дата публікації
У двох областях "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів — список
Причина зміни рухів деяких рейсів - ремонтні роботи.
У зв’язку з ремонтними роботами на початку березня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів на Полтавщині та Одещині.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
2 — 6 березня, Полтавщина
У цей період не курсуватимуть:
№6366 Гребінка — Ромодан
№6363 Ромодан — Гребінка
2 — 14 березня, Одещина
Тимчасово не курсуватимуть:
№6202 Одеса-Головна — Роздільна-1
№6205 Роздільна-1 — Одеса-Головна
Як повідомлялося, поїзди на Сумщині змінили маршрути через регулярну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури. Окрім того, призначено новий швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми з зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.