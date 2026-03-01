- Дата публікації
Спаліть лавровий лист у ці чотири дати у березні — і життя може різко змінитися
Звичайний лавровий лист може притягнути гроші та очистити ваш дім від негативної енергії.
Звичайний лавровий лист, який є на кожній кухні, здавна вважається сильним символом захисту, очищення та достатку. У народних віруваннях його використовують не лише в кулінарії, а й у різних ритуалах для залучення удачі та фінансового благополуччя.
Про кілька ритуалів з лавровим листом розповів український мольфар Максим Гордєєв.
За словами мольфара, є кілька особливих днів у березні, коли прості ритуали з лавровим листом можуть допомогти збалансувати стосунки, відкрити грошові можливості та очистити дім від негативної енергії.
Коли спалити лавровий лист у березні
4 березня:
балансуються старі стосунки і притягуються нові
6 березня:
відкриються грошові дороги і нові можливості
19 березня:
найсильніше очищення дому від негативної енергії
27 березня:
запуститься потік фінансового зростання
