Спаліть лавровий лист у ці чотири дати у березні — і життя може різко змінитися

Звичайний лавровий лист може притягнути гроші та очистити ваш дім від негативної енергії.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Лавровий лист.

Лавровий лист. / © Фото з відкритих джерел

Звичайний лавровий лист, який є на кожній кухні, здавна вважається сильним символом захисту, очищення та достатку. У народних віруваннях його використовують не лише в кулінарії, а й у різних ритуалах для залучення удачі та фінансового благополуччя.

Про кілька ритуалів з лавровим листом розповів український мольфар Максим Гордєєв.

За словами мольфара, є кілька особливих днів у березні, коли прості ритуали з лавровим листом можуть допомогти збалансувати стосунки, відкрити грошові можливості та очистити дім від негативної енергії.

Коли спалити лавровий лист у березні

4 березня:

  • балансуються старі стосунки і притягуються нові

6 березня:

  • відкриються грошові дороги і нові можливості

19 березня:

  • найсильніше очищення дому від негативної енергії

27 березня:

  • запуститься потік фінансового зростання

Нагадаємо, ми писали про те, чим така небезпечна одна з найпопулярніших спецій - лавровий лист. Його кухарі та господині додають до страв майже автоматично. Лікарі застерігають, що неправильне використання лаврового листа або його надмірне додавання може завдати шкоди організму.

