Звичайний лавровий лист, який є на кожній кухні, здавна вважається сильним символом захисту, очищення та достатку. У народних віруваннях його використовують не лише в кулінарії, а й у різних ритуалах для залучення удачі та фінансового благополуччя.

Про кілька ритуалів з лавровим листом розповів український мольфар Максим Гордєєв.

За словами мольфара, є кілька особливих днів у березні, коли прості ритуали з лавровим листом можуть допомогти збалансувати стосунки, відкрити грошові можливості та очистити дім від негативної енергії.

Коли спалити лавровий лист у березні

4 березня:

балансуються старі стосунки і притягуються нові

6 березня:

відкриються грошові дороги і нові можливості

19 березня:

найсильніше очищення дому від негативної енергії

27 березня:

запуститься потік фінансового зростання

