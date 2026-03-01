Найкорисніший у світі суп, який треба їсти абсолютно всім: як приготувати, щоб смакував усій родині

Як приготувати найкорисніший суп / © www.freepik.com/free-photo

Супи — це основа здорового харчування, але серед них є один, який дієтологи та кухарі називають найкориснішим. Він легкий, поживний, підходить дітям, дорослим та літнім людям, готується з доступних інгредієнтів і підтримує роботу імунної системи, травлення та рівень енергії. Такий суп — це справжня знахідка для родинного меню, адже він ідеально смакує всім без винятку.

Який суп вважається найкориснішим у світі: як правильно готувати

Це класичний овочевий суп на легкому бульйоні — універсальна, поживна й водночас дієтична страва. Його особливість у тому, що він:

не перевантажує організм;

підходить навіть тим, хто має проблеми із травленням;

забезпечує добову порцію вітамінів і клітковини;

містить оптимальний баланс овочів, зелені та м’яса або може бути повністю пісним.

Список інгредієнтів на 4 порції:

1 морквина;

1 цибулина;

2 картоплини;

1 невеликий кабачок;

1 стебло селери;

200 г курячого філе або індички, можна замінити на сою;

жменя зеленого горошку;

петрушка або кріп;

2 лаврових листи;

дрібка куркуми для здоров’я й кольору;

сіль і перець за смаком.

Як приготувати.

Зваріть легкий бульйон. Куряче або індиче філе залийте водою й варіть 20 хвилин. Видаліть піну — це зробить бульйон чистим і ніжним.

Додавайте овочі у правильній послідовності, щоб зберегти максимальну користь. Спочатку покладіть моркву та цибулю, через 5 хвилин додайте картоплю, ще через 7 хвилин — кабачок і селеру.

Додайте трішки куркуми. Це природний антиоксидант, який робить суп і кориснішим, і ароматнішим.

Завершіть зеленню та горошком. Додавайте їх наприкінці, щоб вони зберегли свіжість і насичений колір.

Чому саме цей суп вважається найкориснішим

Він легко засвоюється. Організм отримує поживні речовини без перевантаження. Містить багато клітковини. Допомагає травленню та роботі кишечника. Підтримує імунітет. Овочі, зелень та куркума — природні джерела антиоксидантів. Підходить абсолютно всім. Діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени — всі можуть їсти цей універсальний суп. Легко адаптується. Можна додати броколі, кукурудзу, нут, шпинат або замінити м’ясо на рослинний білок.

Щоб суп сподобався всій родині використовуйте мінімум солі, нарізайте овочі кубиками приблизно одного розміру. Не переварюйте страву, овочі мають залишатися трохи пружними. Подавайте з ложечкою йогурту або тостом з цільнозернового хліба. Смак стає настільки збалансованим, що навіть діти їдять із задоволенням.