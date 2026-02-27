ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

Ніколи не додавайте олію в макарони: як правильно варити, щоб вони не злипались і були смачними

Чому додавання олії у воду для варіння макаронів — це найбільша помилка, яка псує смак страви.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно варити макарони

Як правильно варити макарони / © Фото з відкритих джерел

Багато господинь звикли додавати у воду для макаронів трішки олії, вважаючи, що це запобігає їх злипанню. Але професійні кухарі говорять, що це одна з найбільших помилок у приготуванні пасти. Олія не тільки не допомагає, а й робить макарони менш смачними, позбавляючи їх здатності вбирати соус. Якщо хочете отримати ідеальну текстуру та насичений смак страви, варто дотримуватися кількох простих правил.

Чому не можна додавати олію у воду для макаронів

  • Олія утворює плівку, яка псує текстуру. Під час варіння олія піднімається на поверхню води, але не змішується з нею. Коли ви зливаєте макарони, частина жиру прилипає до їх поверхні, створюючи ковзку плівку. Через це паста гірше захоплює соус і стає менш ароматною.

  • Соус з’їжджає з макаронів. Ідеальні макарони мають трохи шорстку поверхню, саме вона утримує соус. Жирна плівка, навпаки, перетворює макарони на гладкі та слизькі, тому страва виходить сухою й невиразною.

Як правильно варити макарони, щоб вони не злипалися

  1. Використовуйте багато води. На 100 г макаронів потрібно щонайменше літра води. Так вони будуть варитися рівномірно й не злипнуться.

  2. Обов’язково соліть воду. Сіль додають, коли вода закипіла. Це підсилює смак макаронів і створює потрібне середовище для варіння. Стандарт: 1 столова ложка солі на 3-4 літри води.

  3. Відразу перемішайте після занурення в киплячу воду. Перші 30 секунд — ключові. Саме в цей момент макарони можуть злипнутися, тому їх потрібно одразу розділити ложкою чи щипцями.

  4. Варіть за принципом «аль денте». Макарони повинні бути трохи пружними всередині. Це не тільки смачніше, а й запобігає злипанню. Для цього зменшіть час варіння, зазначений на упаковці, на 2 хвилини.

  5. Не промивайте макарони холодною водою. Це помилка, яка вбиває смак. Промивання змиває крохмаль, необхідний для з’єднання з соусом. Виняток — лапша для салатів.

  6. Додайте соус одразу після варіння. Поки макарони гарячі, соус прилипає найкраще. Ідеальний варіант — прогріти їх разом на сковороді 30-60 секунд.

  7. Можна додати трішки води від варіння у соус. Ця вода містить крохмаль, який робить соус густішим та допомагає йому обволікати макарони. Це професійний секрет італійських кухарів.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie