Не добавляйте растительное масло в макароны: как варить, чтобы они не слипались и были вкусными

Многие хозяйки привыкли добавлять в воду для макарон немного растительного масла, считая, что это предотвращает их слипание. Но профессиональные повара говорят, что это одна из самых больших ошибок в приготовлении пасты. Масло не только не помогает, но и делает макароны менее вкусными, лишая их способности впитывать соус. Если хотите получить идеальную текстуру и насыщенный вкус блюда, следует соблюдать несколько простых правил.

Соус съезжает с макарон. Идеальные макароны имеют немного шершавую поверхность, именно она удерживает соус. Жирная пленка, наоборот, превращает макароны в гладкие и скользкие, поэтому блюдо получается сухим и невнятным.

Масло образует плёнку, которая портит текстуру. Во время варки растительное масло поднимается на поверхность воды, но не смешивается с ней. Когда вы сливаете макароны, часть жира прилипает к их поверхности, создавая скользкую пленку. Поэтому паста хуже захватывает соус и становится менее ароматной.

Используйте много воды. На 100 г макарон требуется не менее литра воды. Так они будут вариться равномерно и не слипнутся.

Обязательно солите воду. Соль добавляют, когда вода закипела. Это усиливает вкус макарон и создает нужную среду для варки. Стандарт: 1 столовая ложка соли на 3-4 литра воды.

Сразу перемешайте после погружения в кипящую воду. Первые 30 секунд — ключевые. Именно в этот момент макароны могут слипнуться, поэтому их нужно сразу разделить ложкой или щипцами.

Варите по принципу «аль денте». Макароны должны быть немного упругими внутри. Это не только вкуснее, но и предотвращает слипание. Для этого убавьте время варки, указанное на упаковке, на 2 минуты.

Не промывайте макароны холодной водой. Это ошибка, убивающая вкус. Промывка смывает крахмал, необходимый для соединения с соусом. Исключение — лапша для салатов.

Добавьте соус сразу после варки. Пока макароны горячие, соус прилипает лучше всего. Идеальный вариант — прогреть их вместе на сковороде 30-60 секунд.