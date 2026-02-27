Как на самом деле нужно правильно хранить ножи на кухне

Блок для ножей – оптимальный способ хранения / © Pixabay

Реклама

Ножи являются незаменимыми помощниками в процессе приготовления пищи — от нарезки овощей до обработки мяса. Однако для того чтобы ножи оставались острыми и удобными в использовании, необходимо правильно их хранить и ухаживать за ними.

Об этом пишет Martha Stewart.

Как выбрать удобный способ хранения ножей

Выбор способа хранения зависит от ваших личных предпочтений, размера кухни и стиля приготовления пищи. К примеру, для маленьких кухонь лучше всего подойдут органайзеры или магнитные системы, которые не занимают много места, но обеспечивают легкий доступ к ножам.

Реклама

Преимущество блока для ножей состоит в том, что он создает специальную зону для хранения обычно с определенным местом для каждого лезвия. И хранение в блоке обеспечивает легкий доступ к каждому инструменту.

Выбор материала блоков для ножей также важен. Блоки из акации или бамбука — это довольно долговечный и доступный вариант.

Однако важно помнить, что блоки из натурального дерева могут быть чувствительны к повышенной влажности, что может привести к их деформации. Кроме того, если блок стоит рядом с раковиной или плитой, где повышенная влажность, нужно быть осторожным, поскольку деревянная поверхность может менять цвет или даже расширяться от влаги.

Магнитные держатели

Магнитные держатели подойдут для ценителей эстетики и легкости доступа. Убедитесь, что вы приобретаете ленту хорошего качества, если не хотите, чтобы нож случайно упал и повредился.

Реклама

Органайзеры для ящиков

Если у вас ограниченное пространство, органайзеры могут стать отличной альтернативой. Они часто производятся из бамбука, клена или ореха и не занимают пространство на столешнице.

Чехлы для ножей

Если вы ищете способ хранить ножи скрыто или защитить их от механических повреждений, чехлы могут стать отличным выбором. Они часто оснащены фетровой подложкой, позволяющей хранить лезвия в чистоте и без коррозии.

Такой способ хранения отлично подходит для тех, кто имеет ограниченное пространство или нуждается в безопасном месте для хранения ножей. Следует помнить, что чехлы не должны быть слишком тесными, чтобы ножи не повреждались при их использовании или хранении.

Раньше мы писали, почему нельзя оставлять нож на столе. Больше об этом читайте в новости.