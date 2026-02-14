Как согреться без отопления: простой лайфхак, заменяющий бутылки с водой

Постель / © unsplash.com

Со снижением температуры в домах украинцы все чаще ищут способы согреться, особенно ночью, когда тело находится в статическом состоянии и мерзнет быстрее. Традиционный метод — пластиковые бутылки с горячей водой — имеет существенные недостатки: они быстро остывают, могут деформироваться от кипятка и даже протечь.

Об этом пишет «1 минута».

Эксперты предлагают более эффективную альтернативу — использование «сухого тепла». Речь идет о самодельных грелках с вишневыми косточками, солью или крупой.

Главное преимущество сыпучих наполнителей состоит в физике процесса. Соль, рис или вишневые косточки обладают способностью нагреваться равномерно и отдавать тепло гораздо медленнее, чем вода в пластиковой таре.

Преимущества метода:

Продолжительность действия: сухая грелка может сохранять тепло почти до самого утра.

Эргономика: мешочек с крупой плотно прилегает к телу, равномерно прогревая нужную зону, а не перекатывается по кровати, как бутылка.

Безопасность: риск того, что грелка протечет и смочит постель, равен нулю. Кроме того, отсутствует опасность расплавления пластиков от кипятка.

Как сделать грелку своими руками

Для изготовления такой грелки не требуются специальные навыки или дорогостоящие материалы. Достаточно иметь под рукой плотную натуральную ткань и наполнитель.

Инструкция по изготовлению:

Подготовьте ткань. Возьмите плотный хлопчатобумажный мешочек, старую чистую наволочку или даже носок из натуральной шерсти (синтетика может расплавиться при нагревании). Выберите наполнитель. Лучше всего подойдут каменная соль крупного помола, сухой рис или вишневые косточки. Нагрейте наполнитель. Высыпьте соль или крупу на сухую чистую сковороду или противень. Прогрейте в течение 5–7 минут, постоянно помешивая для равномерного распределения температуры. Альтернативный вариант — прогреть уже наполненный мешочек в микроволновке (если ткань не содержит металлических нитей). Использование. Пересыпьте горячий наполнитель в мешочек и надежно завяжите.

Для максимального эффекта эксперты советуют размещать такую грелку в зоне ног или у живота — именно там тепло чувствуется быстрее всего и помогает расслабиться. Если положить мешочек под одеяло за несколько минут до сна, постель успеет прогреться, обеспечив комфортный отдых даже в холодной комнате.

Напомним, на фоне холодов Минздрава и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну «теплую комнату» в доме и избегать использования открытого огня. Медики также предостерегают, что алкоголь не согревает, а только повышает риск переохлаждения и отравления угарным газом.