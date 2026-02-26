Які продукти в жодному разі не можна зберігати в морозилці, але їх туди постійно кладуть

Які продукти не можна заморожувати / © Фото з відкритих джерел

Заморожування продуктів — один із найзручніших способів подовжити їхній термін зберігання. Проте не всі харчі витримують холод, деякі змінюють смак, інші після розморожування стають небезпечними. Попри це, багато хто й далі несвідомо кладе у морозилку продукти, яким там абсолютно не місце. Щоб уникнути розчарувань та отруєння, варто знати, що заморожувати категорично не можна.

Сирі яйця в шкаралупі. Заморожування розширює рідину всередині яйця і призводить до тріщин. Після розморожування білок стає водянистим, структура жовтка руйнується, а бактерії можуть проникати крізь мікротріщини. Заморожувати яйця можна лише без шкаралупи та збитими.

Сира картопля після заморожування стає солодкуватою, м’якою і темніє. Крохмаль у ній змінює структуру, тому приготувати з неї щось смачне майже неможливо. Заморожують лише бланшовану або вже готову картоплю.

Молоко та кефір у заводських пакетах. Молочні продукти під час заморожування розшаровуються: вода відділяється від жиру, утворюються пластівці. Смак стає кислішим, а текстура — зернистою.

Сирі овочі з високим умістом води. До цієї групи належать огірки, помідори, редис, салатні листи, зелена цибуля. Після розморожування вони перетворюються на кашу, втрачають форму та хрумкість.

Смажені страви з хрусткою скоринкою. Панірування, хрумка скоринка або смажені картопляні вироби втрачають свою структуру в морозилці. Волога проникає між шарами, і страва стає мокрою та гумовою. Краще заморожувати напівфабрикати.

М’які сири. Брі, камамбер, фета, рикота після заморожування змінюють структуру і стають зернистими. У них руйнується білкова основа, і вони стають непридатними для вживання.