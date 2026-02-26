ТСН у соціальних мережах

Які продукти в жодному разі не можна зберігати в морозилці, але їх туди постійно кладуть

Деякі продукти після розморожування не тільки втрачають смак і вигляд, а й можуть становити ризик для здоров’я.

Які продукти не можна заморожувати

Які продукти не можна заморожувати / © Фото з відкритих джерел

Заморожування продуктів — один із найзручніших способів подовжити їхній термін зберігання. Проте не всі харчі витримують холод, деякі змінюють смак, інші після розморожування стають небезпечними. Попри це, багато хто й далі несвідомо кладе у морозилку продукти, яким там абсолютно не місце. Щоб уникнути розчарувань та отруєння, варто знати, що заморожувати категорично не можна.

Які продукти не можна класти в морозилку, хоча це роблять дуже часто

  1. Сирі яйця в шкаралупі. Заморожування розширює рідину всередині яйця і призводить до тріщин. Після розморожування білок стає водянистим, структура жовтка руйнується, а бактерії можуть проникати крізь мікротріщини. Заморожувати яйця можна лише без шкаралупи та збитими.

  2. Сира картопля після заморожування стає солодкуватою, м’якою і темніє. Крохмаль у ній змінює структуру, тому приготувати з неї щось смачне майже неможливо. Заморожують лише бланшовану або вже готову картоплю.

  3. Молоко та кефір у заводських пакетах. Молочні продукти під час заморожування розшаровуються: вода відділяється від жиру, утворюються пластівці. Смак стає кислішим, а текстура — зернистою.

  4. Сирі овочі з високим умістом води. До цієї групи належать огірки, помідори, редис, салатні листи, зелена цибуля. Після розморожування вони перетворюються на кашу, втрачають форму та хрумкість.

  5. Смажені страви з хрусткою скоринкою. Панірування, хрумка скоринка або смажені картопляні вироби втрачають свою структуру в морозилці. Волога проникає між шарами, і страва стає мокрою та гумовою. Краще заморожувати напівфабрикати.

  6. М’які сири. Брі, камамбер, фета, рикота після заморожування змінюють структуру і стають зернистими. У них руйнується білкова основа, і вони стають непридатними для вживання.

  7. Фрукти з тонкою шкіркою. Виноград, сливи, персики, абрикоси. Якщо їх покласти цілими, після розморожування вони стануть водянистими. Заморожувати можна лише попередньо порізаними та без кісточок.

