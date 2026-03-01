- Дата публікації
"Молодий" секондгенд: кожен п’ятий ввезений в Україну вживаний автомобіль — віком до п'яти років
З понад 17 тисяч імпортованих легковиків з пробігом, близько 3,5 тисячі одиниць склали автомобілі віком до п’яти років.
У лютому український ринок вживаних авто продемонстрував стійкий попит на порівняно «свіжі» машини. З понад 17 тисяч імпортованих легковиків з пробігом, близько 3,5 тисячі одиниць склали автомобілі віком до п’яти років. У структурі цього сегмента продовжують домінувати бензинові моделі, хоча електрокари впевнено тримають другу позицію.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» у Telegram.
Яке паливо обирають українці (сегмент до п’яти років):
Бензинові авто — 49% (майже кожен другий автомобіль);
Електромобілі — 29%;
Гібриди — 15%;
Дизельні авто — 6%;
Авто з ГБО — 1%.
ТОП-10 найпопулярніших моделей віком до п’яти років
Лідером симпатій серед українців став американський кросовер Nissan Rogue. Також до першої трійки увійшли одразу два представники різних сегментів — електрична Tesla Model Y та бензинова Mazda CX-5.
Отже, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років, користувались:
1️⃣ NISSAN Rogue — 203 од.;
2️⃣ TESLA Model Y — 158 од.;
3️⃣ MAZDA CX5 — 152 од.;
4️⃣ VOLKSWAGEN Tiguan — 136 од.;
5️⃣ TESLA Model 3 — 125 од.;
6️⃣ FORD Escape — 87 од.;
7️⃣ AUDI Q5 — 86 од.;
8️⃣ JEEP Compass — 69 од.;
9️⃣ KIA Niro — 66 од.;
🔟 MAZDA CX-30 — 63 од.
