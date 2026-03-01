"Молодий" секондгенд: кожен п’ятий ввезений в Україну вживаний автомобіль — віком до п'яти років

Nissan Rogue / © Nissan

Реклама

У лютому український ринок вживаних авто продемонстрував стійкий попит на порівняно «свіжі» машини. З понад 17 тисяч імпортованих легковиків з пробігом, близько 3,5 тисячі одиниць склали автомобілі віком до п’яти років. У структурі цього сегмента продовжують домінувати бензинові моделі, хоча електрокари впевнено тримають другу позицію.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» у Telegram.

Яке паливо обирають українці (сегмент до п’яти років):

Бензинові авто — 49% (майже кожен другий автомобіль);

Електромобілі — 29%;

Гібриди — 15%;

Дизельні авто — 6%;

Авто з ГБО — 1%.

ТОП-10 найпопулярніших моделей віком до п’яти років

Лідером симпатій серед українців став американський кросовер Nissan Rogue. Також до першої трійки увійшли одразу два представники різних сегментів — електрична Tesla Model Y та бензинова Mazda CX-5.

Реклама

Отже, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років, користувались:

1️⃣ NISSAN Rogue — 203 од.;

2️⃣ TESLA Model Y — 158 од.;

3️⃣ MAZDA CX5 — 152 од.;

Реклама

4️⃣ VOLKSWAGEN Tiguan — 136 од.;

5️⃣ TESLA Model 3 — 125 од.;

6️⃣ FORD Escape — 87 од.;

7️⃣ AUDI Q5 — 86 од.;

Реклама

8️⃣ JEEP Compass — 69 од.;

9️⃣ KIA Niro — 66 од.;

🔟 MAZDA CX-30 — 63 од.

Раніше ми писали про те, як правильно підготувати автомобіль до весни.