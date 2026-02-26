Як правильно мити машину взимку, щоб не зіпсувати кузов: поради автомеханіків

Автомобіль / © pexels.com

У зимовий період перед водіями регулярно постає дилема: мити автомобіль чи чекати весняного тепла. За словами фахівців, мити авто взимку не просто можна, а категорично потрібно. Проте робити це слід за чіткими правилами.

Про це пише autodosug.

Зима приносить на дороги не лише сніг, а й велику кількість бруду, солі та хімічних протиожеледних реагентів. Ці агресивні речовини нещадно руйнують лак та метал транспортного засобу.

«Найбільшу небезпеку становить не сам бруд, а соляний наліт. Він здатен довго утримувати вологу та запускати процеси окислення металу», — пояснюють фахівці.

Якщо хімікати не змивати регулярно, корозія може розпочатися значно швидше. Особливо вразливими зонами є днище автомобіля, колісні арки та стики кузовних елементів.

Експерти радять власникам старіших авто приділяти днищу підвищену увагу, замовляючи мийку з підйомником, адже заводське антикорозійне покриття там часто вже втратило свої властивості.

За якої температури безпечно мити машину

Головне правило зимового догляду — уникати миття при екстремально низьких температурах. Якщо на вулиці сильний мороз, вода миттєво перетворюється на лід, блокуючи щілини та механізми. Найкраще планувати візит на мийку в дні, коли температура повітря коливається близько нуля градусів або трохи вище.

Крім того, варто пам’ятати про температурний шок. Лак сучасних автомобілів розрахований на перепади, але різкий контраст (наприклад, миття гарячою водою при −15 °C) створює мікронапруження, що згодом призведе до появи сітки мікротріщин. Вода має бути теплою, але не гарячою.

У холодний період на кузові накопичується дрібний абразив — пісок і кристали солі. Механічне тертя губками чи жорсткими щітками в таких умовах гарантовано призведе до пошкодження лаку. Фахівці рекомендують обирати безконтактну мийку. Активна піна делікатно розчиняє реагенти, після чого їх безпечно змивають струменем під високим тиском.

Обов’язкові кроки після мийки

Залишки вологи у дверних замках чи лючку бензобака можуть замерзнути за лічені хвилини. Аби уникнути проблем із доступом до салону, сервісні спеціалісти радять дотримуватися такого алгоритму:

Ретельно продути дверні щілини та замки стисненим повітрям.

Насухо протерти всі гумові ущільнювачі чистою мікрофіброю.

Обробити гуму силіконовим мастилом, яке відштовхує вологу і запобігає примерзанню.

Після виїзду з боксу досвідчені водії також рекомендують кілька разів відкрити та закрити двері, щоб переконатися, що механізми працюють справно.

