Скарби в сараї: знайдено занедбану колекцію рідкісних спорткарів 70-х років (відео)

Авто Plymouth Barracuda / © Скриншот з відео на Youtube-каналі Auto Archaeology

У штаті Міссурі (США) випадково натрапили на «капсулу часу» з чотирма культовими спорткарами концерну Chrysler. Попри товстий шар пилу, ці авто виявилися справжніми діамантами для колекціонерів.

Про це розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

У США виявили занедбану колекцію ретроавтомобілів — спорткари 1970-х років багато років стояли без догляду у старому сараї та вкрилися пилом. Покинуті машини знайшли у штаті Місурі.

На відео видно, що стан машин далекий від ідеального: кузови вкриті товстим шаром бруду, а навколо та всередині накопичилося чимало мотлоху. Судячи з усього, автомобілі не використовували дуже давно.

Усі чотири авто випущені концерном Chrysler у 1970 — 1971 роках. Серед них — одразу три моделі Plymouth Barracuda, причому два екземпляри належать до надзвичайно рідкісної версії 440 Six Pack 1971 року.

Усього таких машин свого часу виготовили лише 254. Вони оснащені 7,2-літровим V8 потужністю 390 к. с., здатні розганятися до 100 км/год приблизно за 6 секунд і розвивати швидкість понад 200 км/год. Третій Barracuda — 1970 року — має 5,6-літровий двигун V8 на 340 к. с.

Четвертим автомобілем у колекції виявився кабріолет Dodge Challenger 1971 року. Хоча його мотор менш потужний — 5,2-літровий V8 на 230 к. с., — модель також має колекційну цінність, адже таких кабріолетів випустили лише 1870 одиниць.

