Удари по Ірану: США перейняли в України тактику дронових атак

Наслідки ударів по Ірану / © Associated Press

Реклама

Американські військові під час операції в Ірані застосували недорогі ударні безпілотні літальні апарати одноразового використання. Вперше таку тактику використали Сили оборони України для протистояння повномасштабному вторгненню РФ.

Про це пише Politico.

«Перші години операції включали запуски високоточних боєприпасів з повітря, суші та моря. Крім того, оперативна група „Скорпіон-страйк“ Центрального командування вперше застосувала в бойових діях недорогі ударні безпілотники одноразового використання», — йдеться в дописі Центкому США.

Реклама

Журналісти нагадали, що українські військові почали застосовувати таку тактику після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і це допомогло вистояти попри меншу вогневу міць і перевагу ворога в кількості особового складу. Пізніше використання недорогих БпЛА перейняли росіяни, що транформувало сучасну тактику ведення війни.

Нагадаємо, 28 лютого 2026 року Сполучені Штати Америки та Ізраїль розпочали масовану та скоординовану військову кампанію проти Ірану. Цю операцію американська адміністрація назвала «Епічна лють», а ізраїльська сторона — «Рев лева».

Перша хвиля атак була зосереджена на ключових урядових та військових обʼєктах Ірану. Удари завдавалися по штаб-квартирі Верховного лідера Алі Хаменеї, будівлі парламенту, судових органах, розвідувальних службах та обʼєктах КВІР у Тегерані.

У відповідь Іран швидко відреагував на напад, запустивши хвилю балістичних і крилатих ракет. Цілями стали численні військові бази США на Близькому Сході, зокрема в Бахрейні (штаб-квартира 5-го флоту ВМС США), Кувейті, Катарі, Саудівській Аравії та Обʼєднаних Арабських Еміратах, а також «військові та безпекові центри» в Ізраїлі.

Реклама

Сьогодні стало відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув після ударів США та Ізраїлю по Тегерану. Також загинули і члени його родини.