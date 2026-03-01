Одні плачуть, інші скачуть: як смерть Хаменеї розділила суспільство в Ірані

Люди оплакують Хаменеї / © Associated Press

Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї у країні підняли червоний прапор, який є одним з найсильніших символів у шиїтській традиції. Його встановили над святинею біля храму Імама Рези в Мешхеді.

У культурному та релігійному контексті Ірану чорний прапор означає жалобу, траур і водночас заклик до помсти

Іранське суспільство нині поділене. Частина підтримує владу та бере участь у жалобних заходах, тоді як інші відкрито висловлюють невдоволення політичним курсом та вийшли на вулиці святкувати смерть Алі Хаменеї.

© Associated Press

Іранці радіють смерті верховнокомандуючого / © Associated Press

Інші плачуть / © Associated Press

Люди не можуть повірити у смерть Хаменеї / © Associated Press

Ліквідація правителя Ірану аятоли Алі Хаменеї

28 лютого в результаті спільної повітряної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму був убитий верховний правитель Ірану аятола Алі Хаменеї.

Спочатку про загибель Хаменеї заявив президент США Дональд Трамп, проте Тегеран заперечував смерть аятоли. Через кілька годин, рано-вранці неділі, державні ЗМІ Ірану визнали загибель верховного лідера країни.

Під час атак загинули донька аятоли Алі Хаменеї, його онук або онука, а також невістка і зять.

Після загибелі місце Хаменеї може зайняти інший аятола.

Аятола Алі Хаменеї — лише другий Верховний лідер країни від часів Ісламської революції 1979 року й обіймає цю посаду від 1989 року.

Як глава держави та головнокомандувач збройних сил, включаючи Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), він мав практично необмежену владу.

Режим аятол зі своїми дуже жорсткими релігійними правилами втратив довіру багатьох іранців.

Останні десятиліття було кілька хвиль протестів з вимогами послаблення суворих правил. Остання масові протести у січні 2026 року Хаменеї «втопив у кров"і — за різними даними, влада розстріляла на вулицях десятки тисяч молодих людей.