Війна на Близькому Сході б’є по Україні: коли відчуємо дефіцит ракет ППО

Patriot ППО

Уже найближчими тижнями Україна може відчути перші перебої з постачанням ракет ППО: усе через ситуацію на Близькому Сході.

Про це в етері КИЇВ24 зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце.

«Якщо говорити про потребу України, то ми бачимо, що потреби завжди є вищими, ніж та кількість, яка передається, тобто ми говоримо про роботу в умовах постійного дефіциту», — зазначив експерт.

Точної інформації щодо кількості ракет, які передаються Україні й на який час їх вистачає, ніхто не надає, але ризики затримки існують, додав Долінце.

Дефіцит боєприпасів та «черга» за ракетами

Раніше США та союзники по НАТО неодноразово заявляли про обмежені запаси зенітних ракет, зокрема до систем Patriot та NASAMS. Оскільки Ізраїль та арабські країни регіону використовують аналогічні типи перехоплювачів для відбиття іранських атак, виникає пряма конкуренція за наявні склади та потужності виробництва оборонних компаній.

Які ракети під загрозою дефіциту:

Patriot (PAC-2/PAC-3) — основний захист від балістики.

NASAMS (AIM-120) — захист від крилатих ракет та дронів.

Iris-T — (меншою мірою, але логістика також може зміститися).

Нагадаємо, видання Financial Times вже писало про те, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може вдарити по постачанню ППО Україні. У FT попереджають, що протистояння з Тегераном змушує Вашингтон економити ППО для власних потреб.