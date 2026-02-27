Вдарять морози до -13: синоптик назвав найнебезпечніші дати у березні

Березень почнеться теплою погодою / © Pixabay

У березні 2026 року погода в Україні буде здебільшого спокійною та комфортною. Температура буде вищою за норму, але в деяких областях у середині місяця очікуються морози до -13.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише видання «Телеграф».

За його словами, на початку березня температура повітря буде вище норми. Можливі опади у вигляді дощу або мокрого снігу, сніг поступово танутиме, місцями з’явиться туман.

Від 9 до 13 березня очікується похолодання, особливо на півночі та сході країни. Вночі будуть невеликі або помірні морози — місцями до -10…-13°C, удень близько 0°C.

У період до 17-19 березня в Україні очікується прохолодна погода. Температура повітря поступово зростатиме, особливо на заході та півдні країни. Разом із потеплінням збільшаться опади — дощі, іноді з мокрим снігом.

У третій декаді березня під впливом південно-західних та західних вітрів розпочнеться поступове підвищення температури повітря до стійких показників вище 0 °С. Найтепліше буде на крайньому заході та півдні нашої країни.

Нагадаємо, «Укргідрометцентр» повідомив, що у березні середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Однак на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 30–53 мм.