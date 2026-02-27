Реклама

«Я не бенефіціар бронежилетів. Я хотів допомогти, розмовляв з Рустемом Умєровим, але на іншу тему. Там було беззаконня. Людина, яка займалась бронежилетами — це мій хороший товариш.

Бронежилети, які постачались ізраїльською компанією були дешевші на 40%, вони декілька разів виграли тендери, а всередині ця дрібна корупція не дала їм постачати бронежилети», — заявив Міндіч.

Він також повідомив, що у серпні звертався з офіційним листом до правоохоронних органів із запитом, чи є до нього якісь запитання, однак відповіді так і не отримав.

Нагадаємо, раніше операційний директор ТОВ "Мілкон ЮА" Дмитро Стеценко прокоментував поширену в ЗМІ інформацію щодо "неякісних бронежилетів" та можливого впливу на рішення міністра оборони Рустема Умєрова під час закупівель бронежилетів компанією "Мілкон".

За версією слідства, Міндіч нібито намагався домогтися незаконного приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості.

Стеценко заперечує таку інтерпретацію подій. Він заявив, що взагалі не знайомий з Тімуром Міндичем, а компанія "Мілкон ЮА" була офіційним дистриб’ютором ізраїльської компанії Masada Armor і супроводжував процедуру виходу іноземного виробника на український оборонний ринок.