Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 2 до 8 березня

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 2 до 8 березня?

Овен

Овнам не варто шукати добра від добра: якщо в їхньому особистому житті все надійно та стабільно, небажано порушувати цю тендітну рівновагу. Результатом таких дій може стати конфлікт — причому сильний і глибокий, аж до розставання, що буде особливо прикро, якщо врахувати, що і в нових стосунках домогтися чогось путнього не вдасться. Для того, щоб за підсумками подій, які сталися, не залишитися на самоті, треба відмовитися від різких — і рішучих — рухів, до добра вони в цей час не доведуть.

Стрілець

Стрільцям не варто поспішати з висновками щодо поведінки їхньої коханої людини, яку вони можуть застати у вкрай двозначній ситуації. Звісно, якщо щось схоже на зраду, то, найімовірніше, це і є зрада, але — не сьогодні. Висока ймовірність збігу обставин, які сприятимуть такому висновку, але він, на щастя, виявиться хибним. Саме тому не варто влаштовувати скандал по гарячому — потрібно взяти час на обмірковування, і відкриті — нові — факти спростують усі підозри.

Козоріг

Козорогам, стурбованим тим, що останнім часом їхнє особисте життя потрапляє до розділу «все складно», зірки радять звернути увагу на свою самооцінку, яка — як їм здається — внаслідок цих подій опускається дедалі нижче й нижче. Насправді ж усе відбувається з точністю до навпаки: невдачі в особистих справах зумовлені низькою оцінкою своїх особистісних — моральних і фізичних — якостей, хоча їхня привабливість перебуває на доволі високому рівні — треба лише трохи попрацювати над упевненістю в собі.

