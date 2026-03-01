Магнітні бурі в березні 2026: названо небезпечні дати

Магнітна буря / © Credits

Сонячна активність зростає — перші дні березня можуть минути під знаком геомагнітних збурень. Фахівці попереджають: у дні з індексом Kp 5 можливі як проблеми із самопочуттям, так і технічні збої

Згідно з попереднім прогнозом, очікується така геомагнітна ситуація:

1-4 березня — Kp 2 (відносно спокійно)

5-6 березня — Kp 4 (підвищена активність)

7 березня — Kp 3 (неспокійно)

8 березня — Kp 2 (спокійно)

9 березня — Kp 3 (неспокійно)

10 березня — Kp 5 (потужна магнітна буря)

11-12 березня — Kp 3 (неспокійно)

13 березня — Kp 2 (відносно спокійно)

14 березня — Kp 5 (потужна магнітна буря)

Як вимірюється магнітна активність

Магнітна активність Землі вимірюється за допомогою спеціальних індексів, основним із яких є Kp-індекс. Він відображає рівень збурення магнітного поля за шкалою від 0 до 9. Значення 0–2 вказують на спокійний стан, 3–4 — на слабкі збурення, а 5 і більше — на магнітні бурі різної інтенсивності. Дані для розрахунків отримують з наземних магнітометрів та супутникових спостережень. Аналіз цих показників дозволяє створювати прогнози та попереджати про можливі геомагнітні коливання. Крім того, фахівці враховують стан сонячної активності та спалахи на Сонці. Такий комплексний підхід дає змогу отримати максимально точну картину. Саме тому прогнози постійно оновлюються.