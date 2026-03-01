Не титульний: стали відомі нові деталі бою Усика з "королем кікбоксингу" Верховеном

Олександр Усик / © Associated Press

Всесвітня боксерська рада (WBC) спростувала інформацію про те, що в бою між українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном на кону стоятиме чемпіонський пояс організації.

Про це президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив у коментарі Boxing Scene.

За його словами, це не буде обов'язковий захист звичайного титулу WBC з боку Усика. А переможець поєдинку отримає спеціальний ексклюзивний пояс.

"WBC повністю підтримує цей кросоверний бій. Це буде спеціальна подія WBC і ми створимо неймовірний церемоніальний пояс з елементами єгипетських пірамід. На цей момент запит на захист титулу не обговорювався. Це просто подія за участю чемпіона WBC", — зазначив Сулейман.

Президент WBC навів приклад бою британського боксера Тайсона Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Керівник організації провів паралелі з дебютом Нганну в боксі, висловивши повагу до досягнень Верховена в кікбоксингу.

"Ми повністю поважаємо Ріко як легендарного чемпіона з кікбоксингу у надважкій вазі. WBC підтримала бій Ф'юрі проти Нганну, який зрештою виявився дуже конкурентним", — додав Сулейман.

Поєдинок між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи.

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.