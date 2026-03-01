Хотів на "найбожевільніші вечірки" Епштейна: що розкрили нові матеріали про Ілона Маска

Ілон Маск / © Associated Press

Ілон Маск, який останніми місяцями активно закликав оприлюднити всі матеріали справи Джеффрі Епштейна та притягнути винних до відповідальності, сам опинився в центрі скандалу. Згідно з документами Міністерства юстиції США, оприлюдненими нещодавно, бізнесмен у минулому листувався з фінансистом, засудженим за сексуальні злочини, і цікавився його вечірками.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Під час гучного конфлікту з Дональдом Трампом минулого року Маск навіть натякнув на зв’язки президента США зі справою Епштейна, написавши у соцмережі X, що “час скинути велику бомбу”. Згодом він видалив ці пости та припинив публічні звинувачення, але продовжив вимагати розслідувань щодо інших політиків і бізнесменів.

Втім, нові документи показали, що сам Маск і його брат Кімбал також згадуються у матеріалах слідства. Зокрема, у переписці Ілон Маск неодноразово обговорював із Епштейном можливість зустрічей, вечірок і навіть поїздку на його приватний острів. У листі від 2012 року він зазначав, що працює “на межі виснаження” і хотів би відпочити, запитуючи про заплановані заходи.

В іншому повідомленні він цікавився, яка подія на острові Епштейна буде “найбожевільнішою”, плануючи можливу поїздку разом із тодішньою дружиною Талулою Райлі. 2013 року, за даними листування, сторони також обговорювали візит фінансиста до компанії SpaceX, що займається виробництвом ракет.

Разом із тим, наявність імені Маска у документах не свідчить про будь-які незаконні дії. Сам підприємець заявляє, що відмовлявся від запрошень на острів і не користувався приватним літаком Епштейна. За його словами, контактів було небагато, а частина листування могла бути неправильно інтерпретована.

Ситуація викликала критику з боку правозахисників та громадських діячів. Деякі з них вважають, що Маск намагається дистанціюватися від історії, водночас позиціонуючи себе як захисника жертв. Інші наголошують, що всі згадані у матеріалах справи повинні проходити однакову перевірку незалежно від статусу чи впливу.

Брат підприємця Кімбал Маск також заперечує зв’язки з фінансистом. Він заявив, що мав лише одну зустріч із Епштейном і ніколи не відвідував його острів.

Скандал набирає обертів на тлі нових вимог оприлюднити всі матеріали слідства та встановити повне коло осіб, які могли бути пов’язані зі справою. Критики вказують, що ця історія залишається однією з найрезонансніших у США, адже десятиліттями впливові люди з різних сфер могли контактувати з фінансистом, якого звинувачували у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Сам Маск заявляє, що підтримує повне розкриття інформації і притягнення винних до відповідальності. Однак нові документи поставили під сумнів його власну роль у цій історії та викликали хвилю дискусій у суспільстві.

Хто такий Джеффрі Епштейн і чому його справа така скандальна

Скандал довкола фінансиста Джеффрі Епштейна вже багато років залишається однією з найгучніших кримінальних історій у США та світі. Причина — не лише тяжкі злочини, у яких його звинувачували, а й широка мережа контактів із впливовими політиками, бізнесменами та представниками світової еліти.

Серед імен, які згадувалися у так званих “файлах Епштейна”, — співзасновник Microsoft Білл Гейтс, підприємець Ілон Маск, вже позбавлений королівських титулів британський принц Ендрю, колишній президент США Білл Клінтон і чинний глава Білого дому Дональд Трамп. Це лише частина довгого списку людей, чиї контакти з фінансистом опинилися у матеріалах розслідування.

Наприкінці січня Міністерство юстиції США оприлюднило новий масив документів у цій справі — понад 3 млн сторінок, а також десятки тисяч електронних листів, фото, відео та аудіозаписів. Вони стосуються діяльності Епштейна та його зв’язків із впливовими особами. Сам факт згадки у цих матеріалах не означає причетності до злочинів, однак викликає значний суспільний резонанс.

Розслідування справи триває ще з 2005 року. Після завершення ключових судових процесів і на тлі політичних дискусій у США Конгрес у листопаді 2025 року ухвалив рішення розсекретити значну частину матеріалів. Це спричинило нову хвилю скандалів, адже документи можуть пролити світло на зв’язки фінансиста з політичними та бізнесовими елітами.