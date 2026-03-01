- Дата публикации
Магнитные бури в марте 2026: названы опасные даты
Самые ощутимые возмущения магнитного поля Земли прогнозируют 10 и 14 марта.
Солнечная активность растет – первые дни марта могут пройти под знаком геомагнитных возмущений. Специалисты предупреждают: в дни с индексом Kp 5 возможны проблемы с самочувствием, так и технические сбои.
Согласно предварительному прогнозу, ожидается такая геомагнитная ситуация:
1-4 марта - Kp 2 (относительно спокойно)
5-6 марта - Kp 4 (повышенная активность)
7 марта - Kp 3 (беспокойно)
8 марта - Kp 2 (спокойно)
9 марта - Kp 3 (беспокойно)
10 марта - Kp 5 (мощная магнитная буря)
11-12 марта - Kp 3 (беспокойно)
13 марта - Kp 2 (относительно спокойно)
14 марта - Kp 5 (мощная магнитная буря)
Как измеряется магнитная активность
Магнитная активность Земли измеряется с помощью специальных индексов, основным из которых является Kp-индекс. Он отражает уровень возмущения магнитного поля по шкале от 0 до 9. Значения 0–2 указывают на спокойное состояние, 3–4 – на слабые возмущения, а 5 и более – на магнитные бури разной интенсивности. Данные для расчетов получаются из наземных магнитометров и спутниковых наблюдений.
Анализ этих показателей позволяет создавать прогнозы и предупреждать возможные геомагнитные колебания. Кроме того, специалисты учитывают состояние солнечной активности и вспышки на Солнце. Такой комплексный подход позволяет получить максимально точную картину. Поэтому прогнозы постоянно обновляются.