Магнитные бури в марте 2026: названы опасные даты

Магнитная буря / © Credits

Солнечная активность растет – первые дни марта могут пройти под знаком геомагнитных возмущений. Специалисты предупреждают: в дни с индексом Kp 5 возможны проблемы с самочувствием, так и технические сбои.

Согласно предварительному прогнозу, ожидается такая геомагнитная ситуация:

1-4 марта - Kp 2 (относительно спокойно)

5-6 марта - Kp 4 (повышенная активность)

7 марта - Kp 3 (беспокойно)

8 марта - Kp 2 (спокойно)

9 марта - Kp 3 (беспокойно)

10 марта - Kp 5 (мощная магнитная буря)

11-12 марта - Kp 3 (беспокойно)

13 марта - Kp 2 (относительно спокойно)

14 марта - Kp 5 (мощная магнитная буря)

Как измеряется магнитная активность

Магнитная активность Земли измеряется с помощью специальных индексов, основным из которых является Kp-индекс. Он отражает уровень возмущения магнитного поля по шкале от 0 до 9. Значения 0–2 указывают на спокойное состояние, 3–4 – на слабые возмущения, а 5 и более – на магнитные бури разной интенсивности. Данные для расчетов получаются из наземных магнитометров и спутниковых наблюдений.

Анализ этих показателей позволяет создавать прогнозы и предупреждать возможные геомагнитные колебания. Кроме того, специалисты учитывают состояние солнечной активности и вспышки на Солнце. Такой комплексный подход позволяет получить максимально точную картину. Поэтому прогнозы постоянно обновляются.