41-летняя TAYANNA подалась на учебу за границу и раскрыла, в каком вузе оставила заявку
Артистка раскрыла, какие свои мечты решила воплотить в жизнь.
Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, подалась на учебу за границу.
Об этом 41-летняя артистка рассказала в Instagram. Исполнительница призналась, что немало своих цель и желаний боялась воплощать в жизнь. Однако певица решила это менять. Поэтому, сейчас она серьезно настроена осуществлять свои мечты.
Поэтому, TAYANNA решила получать образование за границей. Исполнительница оставила заявку на поступление в Лондонском университете. Певица хочет получить образование в сфере голосовой терапии. Кроме того, исполнительница оплатила тур в Тибет, где ее ждут новые приключения.
"Многое в своей жизни я боялась и откладывала. Да и вообще, из некоторых практик я увидела, что в основном жила из страха, а не из любопытства. Поэтому, подала заявку в Лондонский университет на обучение по голосовой терапии, оплатила тур в Тибет, я буду проходить кору вокруг Кайлаша. Посмотрим, куда меня приведут мечты и смелость", - поделилась артистка.
