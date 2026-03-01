41-летняя TAYANNA подалась на учебу за границу и раскрыла, в каком вузе оставила заявку

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, подалась на учебу за границу.

Об этом 41-летняя артистка рассказала в Instagram. Исполнительница призналась, что немало своих цель и желаний боялась воплощать в жизнь. Однако певица решила это менять. Поэтому, сейчас она серьезно настроена осуществлять свои мечты.

Поэтому, TAYANNA решила получать образование за границей. Исполнительница оставила заявку на поступление в Лондонском университете. Певица хочет получить образование в сфере голосовой терапии. Кроме того, исполнительница оплатила тур в Тибет, где ее ждут новые приключения.

"Многое в своей жизни я боялась и откладывала. Да и вообще, из некоторых практик я увидела, что в основном жила из страха, а не из любопытства. Поэтому, подала заявку в Лондонский университет на обучение по голосовой терапии, оплатила тур в Тибет, я буду проходить кору вокруг Кайлаша. Посмотрим, куда меня приведут мечты и смелость", - поделилась артистка.

