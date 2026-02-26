Какие продукты разрушают артерии и чем их заменить для здоровья сердца: кардиолог рассказал

Болезни сердца / © Credits

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если своевременно изменить пищевые привычки. Британский кардиолог Франческо Ло Монако, основатель Национальной кардиологической клиники в Лондоне, назвал список запрещенных продуктов и дал рекомендации по идеальному рациону для долголетия.

Об этом сообщает Mirror.

Что следует исключить из рациона

По словам доктора Ло Монако, многие люди ежедневно употребляют продукты, постепенно повреждающие артерии. Главными врагами сердца врач называет:

Обработанное мясо : бекон, колбасы и деликатесы. Они содержат избыток повышающей давление соли и насыщенных жиров, которые увеличивают уровень «плохого» холестерина.

Жирное красное мясо: его употребление следует ограничить до минимума, предпочитая нежирные кусочки лишь изредка.

Полуфабрикаты и блюда: они перенасыщены натрием и консервантами.

Сладкие напитки: «жидкие калории» и сахар врач советует полностью исключить, поскольку они существенно повышают риск патологий.

«Если список ингредиентов на упаковке слишком длинный и там есть названия, которые вы не можете произнести — положите этот продукт обратно на полку», — отмечает Франческо Ло Монако.

Средиземноморская диета как золотой стандарт

В качестве альтернативы вредной пище кардиолог рекомендует средиземноморский тип питания, основанный на цельных продуктах и полезных жирах.

Основа здорового рациона по рекомендации врача:

Овощи и фрукты : помидоры, листовая зелень, лук, морковь, ягоды и цитрусовые должны быть на столе каждый день.

Полезные жиры : оливковое масло первого отжима (основной источник), авокадо, оливки и горсть орехов или семян каждый день.

Белок : вместо красного мяса следует выбирать рыбу, богатую омега-3 (лосось, сардины), птицу, яйца и бобовые (чечевица, нут).

Специи вместо соли: чеснок, базилик и орегано не только улучшают вкус, но и оказывают антиоксидантное действие.

Врач подчеркивает, что не обязательно менять все за одну ночь. Для долгосрочного результата и здоровья лучше вносить небольшие, но постоянные коррективы в свой быт.

«Слишком многие начинают беспокоиться о сердце только тогда, когда что-то идет не так. Но небольшие последовательные изменения могут кардинально изменить ваше здоровье и время жизни», — отмечает врач.

