Жінка була мертвою 24 хвилини: що насправді відбувається після смерті

Світлий тунель після смерті може бути міфом

Історії про яскраве світло, тунель і споглядання свого тіла з точки зору стороннього після смерті, мабуть, не відповідають дійсності. У цьому переконана Лорен Канадей, яка була клінічно мертвою протягом 24 хвилин.

Про її «посмертний» досвід розповідає видання Daily Mirror.

Жінка перенесла фатальний серцевий напад удома. Незважаючи на негайну серцево-легеневу реанімацію, проведену її чоловіком, а пізніше і парамедиками, знадобилося майже півгодини, щоб її реанімувати та повернути до життя.

Вона каже, що її досвід клінічної смерті докорінно змінив її теперішнє сприйняття життя. Розвінчуючи міф про те, що ви бачите тунель або яскраве біле світло, Лорен каже, що відчула щось зовсім інше.

Що бачила жінка після «смерті»

«Я пам’ятаю лише відчуття надзвичайного спокою. Цей спокій залишався зі мною ще кілька тижнів після того, як я прокинулася», — зізналася вона.

Це відчуття було настільки сильним, що Лорен досі згадує його, коли їй стає важко, воно дарує певний спокій. Іноді вона навіть повертається до того самого місця, де вона знепритомніла.

«Я точно більше не боюся смерті. Незважаючи на те, що я не бачила нічого чіткого, я зовсім не хвилююся з цього приводу», — пояснила вона.

Як досвід клінічної смерті змінив життя

Тепер Лорен вважає, що її страх за здоров’я розділив усе її існування на два розділи — період до серцевого нападу та все, що сталося після її одужання.

Провівши 24 хвилини без пульсу, Лорен зазначила: «У мене таке відчуття, ніби моє перше життя закінчилося в лютому, і я прокинулася до другого життя».

Відтоді вона більше не почувалася «старою». «Коли люди кажуть мені, що я добре виглядаю, це моторошно. Тому що я вже не почуваюся тією ж людиною», — каже вона.

Зараз вона живе з дефібрилятором, вбудованим у грудну клітку, який, за її словами, служить їй «вічним нагадуванням» про те, наскільки мало не втратила життя.

Хоча це був жахливий час для її родини, Лорен згадує свій непритомний стан лише з позитивом. Коли вона прокинулася, Лорен сказала, що не пам’ятає тижня, що передував серцевому нападу, і не може пригадати багато зі свого перебування в лікарні.

Їй також було важко виконувати основні завдання, такі як говоріння та письмо, але лікарі швидко запевнили її, що вона не зазнала жодних постійних пошкоджень і залишилася «когнітивно неушкодженою».

Нагадаємо, раніше чоловік з атеїстичними переконаннями, який пережив клінічну смерть, розповів про те, що він побачив після того, як, здавалося б, життя закінчилося, і зауважив про існування «чогось після смерті».